Клещи покусали уже 11 рязанцев в 2025 году

В 2025 году за медицинской помощью по поводу укусов клещей в Рязанской области обратились уже 11 человек. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Первый укус был зарегистрирован 13 марта в городе Рязани. Это почти на две недели раньше, чем годом ранее — тогда клещ укусил человека 30 марта.

Среди пострадавших от насекомых — пятеро детей. К счастью, инфекционных заболеваний не зарегистрировано.

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Сезон активности клещей наступает весной после таяния снега и длится обычно с апреля по октябрь. В этом году из-за тепла клещи активизировались раньше.