Классный час «Улицы героев» провела для школьников Рязанская НПК

Рязанская НПК провела для учеников «Роснефть-классов» школы №43 классный час «Улицы героев». О рязанских улицах, названных в честь земляков-фронтовиков и их славных подвигов, детям рассказали представители муниципального штаба движения «Волонтёры Победы». Вместе с волонтёрами школьники вспомнили примеры мужества и героизма рязанцев в годы Великой Отечественной войны. Гости рассказали о своих встречах с ветеранами и о том, как они стали волонтёрами Победы.

В 2022 году рязанский нефтезавод принимает активное участие в программе празднования Дня Победы. Удалось провести сразу несколько акций. Так, накануне 9 мая молодые работники предприятия адресно поздравили ветеранов Великой отечественной войны, узников концлагерей, тружеников тыла и детей войны. Они навестили 200 человек. Кроме того, сотрудники Рязанской НПК провели «Диктант Победы». Они записали под диктовку отрывок из книги «Война. Письма домой», по которой был снят фильм «Дорога домой».

Для ветеранов-фронтовиков предприятие организовало праздничный концерт. Песни военных лет в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра исполнил Александр Суханов. По традиции на разных площадках предприятия были подняты знамёна Победы. Этой чести удостоились ветераны и лучшие молодые операторы.

Нефтяники также выделили спецтехнику для подготовки трассы «Семёновская», по которой 8-10 мая прошел Всероссийский автокросс в честь Дня Победы. На ближайшее время запланирована посадка Аллеи Славы, которую украсят более 100 пирамидальных тополей и лип.