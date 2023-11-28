Вторник, 28 ноября, 2023
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Клара Новикова ответила на скандал с флагом Украины на ее концерте

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Юмористка Клара Новикова заявила в беседе с МК, что не знала о флаге Украины за ее спиной во время концерта в Москве.

Ранее сообщалась, что на одном из изображений появилась символика соседнего государства. При этом артистка отметила, что не показывала ее специально, допустив, что кто-то мог повесить такой слайд.

«Я на репетиции просмотрела все слайды, которые мне предложили. Флага я там не видела», — сказала Новикова.

На выступлении она рассказывала о детстве в Киеве и периодически говорила на украинском языке. При этом юмористка считает, что никто ничего не делал со злым умыслом.

«Там были фотографии моей любимой улицы в Киеве!» — заявила она.

Новикова уточнила, что жила в Киеве, закончила там школу, поступила в училище. В городе похоронены ее родители.

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