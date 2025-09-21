Воскресенье, 21 сентября, 2025
Кладовщица хлебозавода в Краснодаре, отравившая двух коллег, написала письмо из СИЗО

powder
Фото: freepik.com

Кладовщица хлебозавода в Краснодаре Елена Белашова, которую обвиняют в отравлении двух коллег, написала письмо из СИЗО, где рассказала свою версию событий, пишет «КП».

Женщину задержали летом прошлого года в квартире коллеги. Там же обнаружили тела ее коллег Жанны Редвановой и Татьяны Дроменко. Они были отравлены нейролептиком.

Также в квартире была гендиректор хлебозавода Наталья Ястребова, которая выжила и обвинила Белашову в случившемся.

По версии следствия, Татьяну и Жанну заставили выпить яд под угрозой игрушечным пистолетом.

«Что случилось с Татьяной и Жанной, я не видела и не знаю. О том, что они мертвы, я услышала и узнала от сотрудников полиции, которые прибыли в квартиру», — отметила Белашова.

Она утверждает, что первая выбежала из квартиры со словами «Помогите, убивают!».

Подсудимая также не знает, откуда в квартире взялись муляж пистолета и наручники. Возбуждено уголовное дело.

