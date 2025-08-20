Кладбище 16-17 века раскопали археологи возле рязанского кремля

С мая 2025 на улице Новослободской около рязанского кремля ведутся археологические исследования на площади более тысячи квадратных метров. В будущем здесь появится частный дом, но до начала строительных работ охранную зону должны изучить археологи. Эксперты обнаружили здесь кладбище 16-17 века. Об этом сообщает ВГТРК «Ока».

Научный сотрудник института археологии РАН, начальник раскопа Сергей Попугаев рассказывает, что во время раскопок обнаружены кухонная утварь, детские игрушки, крестики, найдены следы застройки 18 века. Качество предметов говорит о том, что на этой территории жили люди с высоким достатком.

«Вот вы видите изразцы от печей 18 века — в домах знатных людей, потому что видно, что они рифленые, яркие, с богатым орнаментом. Большая коллекция крестов от 16 до 18 века. Также — украшения, перстни, подвески, пуговки», — объясняет научный сотрудник института археологии РАН Екатерина Попугаева.

Одна из ценных находок — каменный наконечник эпохи мезолита — неолита, это 10-12 тысяч лет до нашей эры. Все находки еще предстоит досконально изучить.

Также здесь находилось кладбище 16-17 века. Антропологи определят пол, возраст, причину смерти найденных костей человека, после чего останки перезахоронят.