Кэти Перри впервые откровенно рассказала о причинах расставания с Орландо Блумом

Певица Кэти Перри впервые откровенно рассказала о причинах своего расставания с актером Орландо Блумом в 2017 году. О непростом этапе их отношений она поделилась в подкасте Call her daddy, пишет «Комсомольская правда».

Как известно, спустя год после разрыва пара вновь сошлась и с тех пор остается вместе. По словам Перри, причиной их расставания стали различия в жизненных приоритетах. Блум стремился к созданию семьи, тогда как Кэти на тот момент не видела себя в таких отношениях. Неспособность найти компромисс привела к временному разрыву. Однако в течение года певица осознала, что хочет быть только с Орландо.

«В конце того года, когда мы расстались, я поехала в Хоффман, и после этого мы с Орландо стали говорить на одном языке. Без него я не могла жить» — призналась Перри.

Она также отметила, что работа над отношениями продолжается до сих пор. Пара посещает психолога и семейную терапию, чтобы укрепить свои отношения.

Ранее Кэти Перри делилась забавной деталью о привычке Орландо Блума, которая ее раздражает. Оказалось, что актер буквально одержим чистотой своих зубов и постоянно пользуется зубной нитью. Оставленные повсюду кусочки нити сводят певицу с ума.