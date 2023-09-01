Китайская компания по производству погрузчиков построит завод в индустриальном парке «Рязанский»

31 августа гендиректор «Корпорации развития Рязанской области» Вячеслав Несин провел выездное рабочее совещание с генеральным директором компании «Эйч Би Пром» господином У Сяньбао, посвященное обсуждению хода реализации инвестпроекта в индустриальном парке «Рязанский» и знакомству с моделями подъемно-транспортной и автомобильной техники, аналоги которой инвестор планирует производить в рязанском регионе.

Это один из крупнейших иностранных инвесторов региона. Рассчитываем, что успешная локализация этого проекта в парке станет лучшей рекомендацией для других зарубежных партнеров, – отмечает зампред областного правительства Артем Никитин.

В настоящее время резидент готовит свой земельный участок – более 21,5 га – к началу строительства. На очереди – разработка котлована под устройство фундамента и другие земляные работы. Их планируется завершить до конца строительного сезона. В I квартале будущего года инвестор приступит к застройке.

Проект «Эйч Би Пром» предполагает строительство центра, включающего в себя создание производственно-сборочного цеха со складским комплексом бытового и промышленного электрического, пневматического инструмента, а также садовой техники. Объем инвестиций составит около 5 млрд рублей, с запуском предприятия регион получит 700 новых рабочих мест.