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Китайская компания по производству погрузчиков построит завод в индустриальном парке «Рязанский»

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31 августа гендиректор «Корпорации развития Рязанской области» Вячеслав Несин провел выездное рабочее совещание с генеральным директором компании «Эйч Би Пром» господином У Сяньбао, посвященное обсуждению хода реализации инвестпроекта в индустриальном парке «Рязанский» и знакомству с моделями подъемно-транспортной и автомобильной техники, аналоги которой инвестор планирует производить в рязанском регионе.

Это один из крупнейших иностранных инвесторов региона. Рассчитываем, что успешная локализация этого проекта в парке станет лучшей рекомендацией для других зарубежных партнеров,

– отмечает зампред областного правительства Артем Никитин.

В настоящее время резидент готовит свой земельный участок – более 21,5 га – к началу строительства. На очереди – разработка котлована под устройство фундамента и другие земляные работы. Их планируется завершить до конца строительного сезона. В I квартале будущего года инвестор приступит к застройке.

Проект «Эйч Би Пром» предполагает строительство центра, включающего в себя создание производственно-сборочного цеха со складским комплексом бытового и промышленного электрического, пневматического инструмента, а также садовой техники. Объем инвестиций составит около 5 млрд рублей, с запуском предприятия регион получит 700 новых рабочих мест.

Китайская компания по производству погрузчиков построит завод в индустриальном парке «Рязанский»
Китайская компания по производству погрузчиков построит завод в индустриальном парке «Рязанский»

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