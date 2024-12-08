Китай стремительно переходит на электромобили, и это грозит стать настоящим вызовом для мировой нефтяной отрасли. Ведущий потребитель нефти планирует резко сократить импорт, что уже вынуждает ОПЕК пересматривать добычные квоты. Но насколько это ударит по странам-экспортерам, включая Россию? Этот вопрос поднимает в своей статье РИА Новости.

Поворотный момент для Китая

На КНР приходится львиная доля роста спроса на нефть — около 41% ежегодного прироста мировых продаж. Но ситуация меняется: рынок бензина сжимается. Причины — ошеломляющий рост популярности электромобилей и затяжное экономическое замедление.

Цифры впечатляют: в 2023 году каждый третий новый автомобиль в Китае был электрическим, а в июле продажи электромобилей и гибридов впервые обогнали машины с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Доля Китая на мировом рынке электромобилей достигла 60%. Этот скачок удивил даже нефтяных гигантов.

Ожидается, что пик импорта нефти Китаем придется на 2025 год, после чего начнется устойчивое снижение. Например, за первые 10 месяцев 2024 года импорт нефти в страну уже упал на 3,4% по сравнению с предыдущим годом.

Почему Китай делает ставку на электротранспорт?

Основной фактор — масштабные госпрограммы. Власти страны предоставляют огромные налоговые льготы покупателям экологически чистого транспорта. Например, до 2027 года налог на покупку электромобилей отменен, что позволяет сэкономить миллиарды юаней. Общий объем господдержки оценивается в $72 миллиарда.

Есть и другая причина: перепроизводство. После того как США ввели 100%-е пошлины на импорт китайских автомобилей, местным производителям пришлось искать сбыт внутри страны. В результате внутренний рынок наводнили электромобили, что также подстегнуло снижение спроса на топливо.

Трудности электромобильной эры

Несмотря на бурный рост, электротранспорт сталкивается с рядом серьезных ограничений. Одно из главных — экологические издержки. Производство батарей требует огромных объемов редкоземельных металлов, таких как литий, кобальт и никель, добыча которых наносит значительный вред окружающей среде. Например, в Чили и Конго вырубка лесов и загрязнение почвы становятся настоящими катастрофами.

Кроме того, переработка батарей пока на зачаточном уровне. Полноценной утилизации поддается лишь 5% литий-ионных аккумуляторов, а замена батареи на электромобиле обходится в $15–20 тысяч. Срок службы аккумуляторов — всего 7–10 лет, что ставит под сомнение долгосрочную экологичность такого транспорта.

Что будет с Россией?

Для России китайский рынок остается ключевым. В 2023 году поставки российской нефти в КНР выросли на 24%, что позволило сохранить лидерство среди экспортеров. За январь–август 2024 года рост экспорта составил лишь 1%, что говорит о замедлении темпов.

Эксперты предлагают диверсифицировать клиентскую базу и активнее развивать альтернативные направления энергетики. Однако это задача не одного года.

А есть ли жизнь без нефти?

Спрос на нефть сохраняется в других секторах: нефтехимия, авиатопливо и газопереработка. Кроме того, несмотря на падение объемов импорта нефти, Китай не отказывается от энергоносителей. В условиях торговых войн с США Россия остается его ключевым партнером. Также избыток нефти всегда можно продать через третьи страны, заработав на посреднических схемах.

Мир вступает в новый энергетический этап. Для выживания нефтяным гигантам придется адаптироваться: сокращать издержки, вкладывать в возобновляемую энергетику и гибридные технологии. Китайский переход на электромобили — это не конец нефтяной эпохи, но сигнал о необходимости перемен.