Китай пригрозил решительными мерами на 18-й пакет антироссийских санкций ЕС

Китайские власти намерены принять решительные меры в ответ на включение китайских компаний в новый, 18-й пакет антироссийских санкций, утверждённый Евросоюзом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства коммерции КНР, сообщает ТАСС.

«Китай настаивает, чтобы европейская сторона немедленно отказалась от ошибочных действий по включению китайских предприятий и финансовых учреждений в санкционные списки. КНР примет необходимые меры и будет решительно защищать законные права и интересы китайских компаний», — подчеркивается в заявлении.

В ведомстве отметили, что действия ЕС противоречат духу взаимопонимания, достигнутого на высшем уровне, и наносят серьёзный ущерб торгово-экономическим и финансовым отношениям между Китаем и Евросоюзом.

«Китай выражает категорическое недовольство и решительный протест. Мы последовательно выступаем против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН», — заявили в Минкоммерции.

Китайская сторона также напомнила, что неоднократно направляла официальные представления Брюсселю в связи с подобными мерами.

18-й пакет санкций, введённый на прошлой неделе Советом ЕС, предусматривает ограничения в отношении четырёх китайских компаний:

Zhu Jiang Shipmanagement

ACE Electronic HK (обе зарегистрированы в Гонконге)

Wuhan Global Sensor Technology

Shandong ODES Industry.

По мнению европейской стороны, эти компании могут быть связаны с обходом существующих ограничений в отношении России.