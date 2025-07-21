Китай пригрозил решительными мерами на 18-й пакет антироссийских санкций ЕС

Китайские власти намерены принять решительные меры в ответ на включение китайских компаний в новый, 18-й пакет антироссийских санкций, утверждённый Евросоюзом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства коммерции КНР, сообщает ТАСС.
В ведомстве отметили, что действия ЕС противоречат духу взаимопонимания, достигнутого на высшем уровне, и наносят серьёзный ущерб торгово-экономическим и финансовым отношениям между Китаем и Евросоюзом.
Китайская сторона также напомнила, что неоднократно направляла официальные представления Брюсселю в связи с подобными мерами.
18-й пакет санкций, введённый на прошлой неделе Советом ЕС, предусматривает ограничения в отношении четырёх китайских компаний:
Zhu Jiang Shipmanagement
ACE Electronic HK (обе зарегистрированы в Гонконге)
Wuhan Global Sensor Technology
Shandong ODES Industry.
По мнению европейской стороны, эти компании могут быть связаны с обходом существующих ограничений в отношении России.