Кировские хирурги спасли пациента с редчайшей болезнью «моя-моя»

Хирурги Кировской областной больницы успешно спасли жизнь молодому пациенту с крайне редким и прогрессирующим заболеванием сосудов мозга — болезнью «моя-моя». Это заболевание опасно высоким риском развития инсульта, сообщает Telegram-канал правительства Кировской области.

Молодой мужчина поступил в больницу с острым нарушением мозгового кровообращения. Благодаря современным методам нейровизуализации и оснащению, врачи смогли оперативно поставить точный диагноз. Пациенту провели комплексное обследование, включавшее КТ-ангиографию.

Команда специалистов успешно выполнила сложную операцию. Сейчас мужчина находится на восстановлении под наблюдением врачей.

Патология «моя-моя» является опасной для жизни. При этом заболевании сонные артерии постепенно сужаются. В ответ мозг, пытаясь компенсировать нехватку кровоснабжения, создаёт множество мелких, аномальных сосудов.

На снимках эти сосуды выглядят как «дымное» облако. Именно от этого эффекта и произошло название болезни: «моя-моя» в переводе с японского означает «клуб дыма».

Современное диагностическое оборудование, помогающее выявлять столь редкие заболевания, поступает в больницы страны при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

