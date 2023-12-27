Киркоров пропал с постера новогодней комедии на ТНТ

Певец Филипп Киркоров пропал с постера новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все» на телеканале ТНТ, пишет SHOT.

Изначально на афише артиста можно было увидеть в середине в образе короля. Теперь вместо него там находится шоумен Павел Воля. При этом певице Anna Asti «надели» очки.

«Останутся ли Киркоров и Асти в самой картине, неизвестно», — говорится в публикации.

Во вторник Киркоров назвал свое появление на «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» ошибкой. Он объяснил, что заглянул на мероприятие всего на пять минут.

Накануне СМИ сообщали, что Киркорову объявили полный бойкот на ТВ, его вырезают из новогодних шоу.