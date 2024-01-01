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Киркоров получил новый страшный удар из-за бойкота на ТВ

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Филипп Киркоров, попавший под бойкот на ТВ после участия в «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой, получил новый удар, пишет «Московский комсомолец».

По данным СМИ, артиста вырезали из записи программы «Песня года».

В первоначальном варианте, поступившем на канал 19 декабря, Киркоров вместе с другими певцами исполнял композицию «Песня остается с человеком». Филипп стоял по центру, поэтому часто попадал в кадр.

Руководство телеканала решило перезаписать видео. В итоге Киркорова не только не видно, но и не слышно в записи.

Для Киркорова, как говорят, в его окружении, это наиболее страшный удар. Ведь именно выступление на «Песне года» он всегда считал главной наградой артиста, отмечает МК.

Также из эфира вырезали совместных песню Филиппа с Люсей Чеботиной.

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