Филипп Киркоров присоединяется к проекту ТНТ «Мастер игры» (16+) в неожиданной роли — Джокера, призванного нарушить привычный ход событий. Народный артист, поп-король российской эстрады и одна из самых эпатажных звезд страны на этот раз окажется не на сцене, а в реалити-шоу, где важны не хиты, а хладнокровие, стратегия и умение действовать в тени.

Зрители уже видели Киркорова в приключенческом проекте ТНТ «Сокровища императора», но в «Мастере игры» перед ним стоит совершенно иная задача — стать непредсказуемым элементом системы, в которой каждый шаг может изменить расстановку сил.

Филипп Киркоров: «Я привык быть королём сцены, но здесь правила совсем другие. В „Мастере игры“ нет софитов, аплодисментов и сценических образов — здесь важно, кто кого переиграет. Я всегда любил сюрпризы, и на этот раз сюрпризом стану я сам. Смогу ли я перевернуть игру? Уверен, будет громко — и я точно всех удивлю!»

Правила игры

В шоу участвуют 22 человека, которые собираются на роскошной вилле, чтобы пройти серию испытаний и вести скрытую борьбу. С самого начала трое игроков получают статус «тёмных» — их цель скрыть свою роль, устранять соперников и манипулировать остальными. Остальные участники — «светлые», они должны вычислить предателей и сохранить команду. В процессе игры к «тёмным» может примкнуть кто угодно.

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Несмотря на интриги, героям шоу придётся объединяться ради испытаний, за которые они зарабатывают деньги в общий банк. Днём они — сплочённая команда, а ночью — заклятые враги, готовые на всё ради победы.

В конце каждого выпуска за круглым столом участники обсуждают, кто должен покинуть проект. Каждую неделю шоу покидают два человека: одного исключают «тёмные», второго — участники голосованием. Но с появлением Джокера правила могут измениться в любой момент, поэтому игрокам придётся думать на несколько шагов вперёд и мгновенно адаптироваться.

Кто участвует?

В «Мастере игры» собраны актёры, певцы, спортсмены, блогеры и экстрасенсы. Многие из них никогда не участвовали в реалити-шоу, а некоторые имена могут шокировать зрителей. Одно можно сказать точно — этих людей знают все, но с какой стороны они проявят себя, большой вопрос.

Игрой управляет загадочный «Мастер игры» — таинственная фигура, личность которой остаётся неизвестной для участников.

Премьера шоу «Мастер игры» состоится в 2025 году на ТНТ.