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Кинологи назвали 5 научных причин завести собаку

7info

Практически каждый человек хотя бы раз в жизни задумывался над тем, чтобы завести собаку. Обычно ты взвешиваешь все за и против, размышляешь о том, готов ли ты взять такую ответственность, сможешь ли ты справиться с питомцем. Жизнь с собакой действительно меняется, но эти изменения могут сделать вас счастливее. Если вы все еще сомневаетесь, вот вам пять научных причин завести собаку.

«Конечно, прежде чем завести собаку, стоит очень хорошо подумать, здраво оценить свои силы и возможности. Кому-то для принятия решения требуется несколько недель, а некоторые годами не решаются завести питомца. Собака – это не игрушка и не модный атрибут, а существо со своими потребностями, характером и желаниями, но не нужно отказываться от возможности иметь дома любимого друга, если вы понимаете, что готовы взять на себя ответственность», – комментирует президент Российской кинологической федерации Владимир ГОЛУБЕВ.

5 научных причин в пользу решения завести собаку

Собаки помогают справляться со стрессом

Контакт с собакой вызывает чувство спокойствия, активизирует внимание, снижает возбуждение. Собака помогает переключать внимание с проблемы на другую деятельность. Простая прогулка или игра с питомцем помогут расслабиться. Устройте забег вместе с питомцем по парку или просто поиграйте с ним. Легкие эмоциональные всплески положительно сказываются на работоспособности. Доказано, что взаимодействие с собакой помогает избавиться от гнева, тревоги, рассеянности, стресса и других негативных эмоций. Исследования доказывают, что гормон удовольствия серотонин улучшает наши мыслительные способности и добавляет нам эмоциональной стабильности, если мы занимаемся физической активностью, гуляем на свежем воздухе и занимаемся любимым делом. Поэтому прогулки с собаками как нельзя лучше помогут вам повысить уровень серотонина.

Игры и уход за собакой помогут подавить волнение, снять напряжение и отвлечься от проблем. Исследования доказывают, что даже 10-минутное общение с четвероногим другом заметно снижает уровень гормона стресса.

Собаки помогают наладить режим

Если у вас есть собака, то вам придется выходить с ней на прогулки ежедневно. Постепенно собаковод устанавливает определенный график выгула, кормления, занятий с питомцем. Это помогает дисциплинировать себя. Со временем собаковод начинает вставать и засыпать в одно и то же время, поскольку питомец не даст вам возможности нарушать устоявшийся распорядок дня.

Режим очень важен не только для собаки, но и для человека, это помогает поддерживать здоровье в оптимальном состоянии.

Собаки помогают укреплять сердечно-сосудистую систему

В процессе ухода за собакой вам придется ежедневно выходить на прогулки – это заставляет больше двигаться и находиться на свежем воздухе в любое время года. Таким образом улучшается работа сосудов, сердца, опорно-двигательного аппарата. Не зря говорят: движение – это жизнь, а собака будет стимулировать вас к этому движению ежедневно, без перерывов на праздники и выходные.

Собаки стимулируют когнитивные функции

Ежедневная рутина, которая сопровождает жизнь собаковода, включает в себя постоянные хлопоты о благополучии животного: забота о внешнем виде, физическом здоровье, общем состоянии собаки. Все это стимулирует когнитивные функции, позитивно влияя на рассеянность и ухудшение памяти. Когда в доме собака вы вряд ли забудете сделать для нее что-то важное.

Собаки тренируют наш иммунитет

Помимо ежедневных прогулок, которые положительно сказываются на общем состоянии здоровья, собаки помогают микрофлоре кишечника: дело в том, что, взаимодействуя с питомцем, вы также взаимодействуете с различными микроорганизмами, которые приносит в дом собака. Это помогает защитить человека от развития аллергических реакций, нарушения обмена веществ. Взаимодействуя с различными микробами, иммунная система учится адекватно реагировать на раздражители, формируя популяцию дружественных бактерий-симбионтов в кишечнике. Многие ученые убеждены, что контакт с собакой для ребенка с детства – это своего рода предотвращение аутоиммунных реакций в будущем.

Безусловно, решение о том, чтобы завести себе собаку не должно опираться только на научные факты. Это обдуманный и ответственный шаг: в этот момент вы точно понимаете, что готовы заботиться о здоровье и благополучии собаки, а также о комфорте окружающих ее людей и животных.

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