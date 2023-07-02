Кинологи назвали 5 научных причин завести собаку

Практически каждый человек хотя бы раз в жизни задумывался над тем, чтобы завести собаку. Обычно ты взвешиваешь все за и против, размышляешь о том, готов ли ты взять такую ответственность, сможешь ли ты справиться с питомцем. Жизнь с собакой действительно меняется, но эти изменения могут сделать вас счастливее. Если вы все еще сомневаетесь, вот вам пять научных причин завести собаку.
5 научных причин в пользу решения завести собаку
Собаки помогают справляться со стрессом
Контакт с собакой вызывает чувство спокойствия, активизирует внимание, снижает возбуждение. Собака помогает переключать внимание с проблемы на другую деятельность. Простая прогулка или игра с питомцем помогут расслабиться. Устройте забег вместе с питомцем по парку или просто поиграйте с ним. Легкие эмоциональные всплески положительно сказываются на работоспособности. Доказано, что взаимодействие с собакой помогает избавиться от гнева, тревоги, рассеянности, стресса и других негативных эмоций. Исследования доказывают, что гормон удовольствия серотонин улучшает наши мыслительные способности и добавляет нам эмоциональной стабильности, если мы занимаемся физической активностью, гуляем на свежем воздухе и занимаемся любимым делом. Поэтому прогулки с собаками как нельзя лучше помогут вам повысить уровень серотонина.
Игры и уход за собакой помогут подавить волнение, снять напряжение и отвлечься от проблем. Исследования доказывают, что даже 10-минутное общение с четвероногим другом заметно снижает уровень гормона стресса.
Собаки помогают наладить режим
Если у вас есть собака, то вам придется выходить с ней на прогулки ежедневно. Постепенно собаковод устанавливает определенный график выгула, кормления, занятий с питомцем. Это помогает дисциплинировать себя. Со временем собаковод начинает вставать и засыпать в одно и то же время, поскольку питомец не даст вам возможности нарушать устоявшийся распорядок дня.
Режим очень важен не только для собаки, но и для человека, это помогает поддерживать здоровье в оптимальном состоянии.
Собаки помогают укреплять сердечно-сосудистую систему
В процессе ухода за собакой вам придется ежедневно выходить на прогулки – это заставляет больше двигаться и находиться на свежем воздухе в любое время года. Таким образом улучшается работа сосудов, сердца, опорно-двигательного аппарата. Не зря говорят: движение – это жизнь, а собака будет стимулировать вас к этому движению ежедневно, без перерывов на праздники и выходные.
Собаки стимулируют когнитивные функции
Ежедневная рутина, которая сопровождает жизнь собаковода, включает в себя постоянные хлопоты о благополучии животного: забота о внешнем виде, физическом здоровье, общем состоянии собаки. Все это стимулирует когнитивные функции, позитивно влияя на рассеянность и ухудшение памяти. Когда в доме собака вы вряд ли забудете сделать для нее что-то важное.
Собаки тренируют наш иммунитет
Помимо ежедневных прогулок, которые положительно сказываются на общем состоянии здоровья, собаки помогают микрофлоре кишечника: дело в том, что, взаимодействуя с питомцем, вы также взаимодействуете с различными микроорганизмами, которые приносит в дом собака. Это помогает защитить человека от развития аллергических реакций, нарушения обмена веществ. Взаимодействуя с различными микробами, иммунная система учится адекватно реагировать на раздражители, формируя популяцию дружественных бактерий-симбионтов в кишечнике. Многие ученые убеждены, что контакт с собакой для ребенка с детства – это своего рода предотвращение аутоиммунных реакций в будущем.
Безусловно, решение о том, чтобы завести себе собаку не должно опираться только на научные факты. Это обдуманный и ответственный шаг: в этот момент вы точно понимаете, что готовы заботиться о здоровье и благополучии собаки, а также о комфорте окружающих ее людей и животных.