Кинолюбовь длится не один год: Пескова раскрыла правду об отношениях с Курцыным

В прокат вышел фильм «Тур с Иванушками», в котором главные роли исполнили Анна Пескова и Роман Курцын. Это уже не первый фильм, где актёры демонстрируют любовь на экране.

В интервью корреспонденту издания Regions Анна Пескова рассказала правду об их отношениях с Романом Курцыным. По её словам, их кинолюбовь длится уже не один год.

Они впервые встретились на съёмочной площадке сериала «Пять минут тишины». Анна и Роман сразу подружились и нашли общие темы для разговоров. Съёмки проходили в Карелии, где не было мобильной связи. Чтобы позвонить родным, они ходили на маяк: по очереди поднимались на него и звонили своим семьям. Анна говорила с мужем и дочкой, а Роман — с женой и детьми.

После съёмок им удалось сохранить дружеские отношения. Когда Анна узнала, что в новом фильме они снова будут играть любовь, она была счастлива.