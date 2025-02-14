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Фото: Ростелеком
Экономика и бизнес

Кино по делу: «Ростелеком» запускает онлайн-кинотеатр для клиентов в сфере гостеприимства и услуг

Алексей Самохин

«Ростелеком» расширяет линейку решений для сферы гостеприимства и запускает онлайн-кинотеатр на базе сервиса «Телевидение для бизнеса». Теперь его клиентам доступны не только пакеты ТВ-каналов, но и обширная библиотека разножанрового лицензированного контента для любой аудитории. Новое предложение поможет владельцам коммерческой недвижимости и предпринимателям, занятым в индустрии туризма или сервиса, повысить привлекательность своих объектов и услуг, а крупным компаниям и предприятиям повысить уровень лояльности и комфорта для своих гостей и сотрудников.

В меню онлайн-кинотеатра для B2B-клиентов «Ростелекома» — около 1200 отечественных и зарубежных фильмов, сериалов и мультфильмов. Подключить доступ к ним можно как дополнительный пакет к услуге «Телевидение для бизнеса». Отели, санатории и пансионаты смогут с помощью нового решения улучшить качество обслуживания, повысить уровень гостеприимства и комфорта номерного фонда. В салонах красоты возможность выбрать увлекательный фильм поможет поддержать непринужденную атмосферу в процессе обслуживания клиентов. Для посетителей и сотрудников деловых пространств или офисов разнообразный и качественный контент онлайн-кинотеатра обеспечит комфортное времяпрепровождение в зонах ожидания и отдыха. 

Александр Яресько, директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома»:
«Новое решениестанет ценным дополнением к сервисам интерактивного телевидения “Ростелекома” для предпринимателей, которые хотят обеспечить высочайший уровень обслуживания своих клиентов и гостей. Разрабатывая новые сервисы, мы делаем упор на простоту и функциональность продуктов, чтобы наши клиенты могли легко и с оптимальными затратами использовать современные технологии для развития и совершенствования своего бизнеса. Поэтому в онлайн-кинотеатре мы предусмотрели удобное подключение и быстрый доступ, интуитивно понятный интерфейс и гибкие тарифные планы».

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Сервис доступен во всех регионах присутствия «Ростелекома». Подробнее об условиях подключения — на сайте.

Реклама: ПАО «Ростелеком», ИНН: 7707049388, erid: 2Vtzqx7p27o

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