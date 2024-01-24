Среда, 24 января, 2024
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Киев знал о маршруте сбитого под Белгородом Ил-76

7info
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В Госдуме заявили, что украинская сторона была проинформирована о маршруте самолета Ил-76 с украинскими пленными, сбитом в Белгородской области 24 января.

Об этом сообщил депутат Евгений Попов, пишет «Московский комсомолец».

По данным главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, российский борт сбили ракетами систем Patriot или Iris-T.

Депутат назвал уничтожение собственных граждан украинской стороной цинизмом, отметив, что переговоров с этими людьми быть не может.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить обращение Конгрессу США и Бундестагу ФРГ, «чтобы депутаты наконец прозрели и поняли, кому они помогают».

Самолёт Ил-76 сбит сегодня над Белгородской областью. По данным Минобороны РФ, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых везли для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих.

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