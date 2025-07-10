Киев в огне и дыму после нового удара ВС РФ

В ночь на четверг, 10 июля, российские войска вновь нанесли массированный удар по столице Украины. В местных телеграм-каналах пишут, что после прилётов Киев сейчас в огне и дыму.
По неофициальным данным, для атаки объектов в городе ВС РФ использовали ударные беспилотники. После прилётов начались пожары.
Украинские источники пишут, что возгорания фиксируются в разных районах города. Жителей столицы Украины просят закрывать окна и по возможности оставаться в помещениях.
Сообщается о десяти прилётах по одному и тому же месту. Это подтверждает, что ВС РФ начали использовать тактику гарантированного уничтожения цели.
Официальная информация о целях удара от Минобороны России пока не поступала.
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