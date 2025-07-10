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Новости мира

Киев в огне и дыму после нового удара ВС РФ

Алексей Самохин
Изображение от Rochak Shukla на Freepik

В ночь на четверг, 10 июля, российские войска вновь нанесли массированный удар по столице Украины. В местных телеграм-каналах пишут, что после прилётов Киев сейчас в огне и дыму. 

По неофициальным данным, для атаки объектов в городе ВС РФ использовали ударные беспилотники. После прилётов начались пожары. 

Украинские источники пишут, что возгорания фиксируются в разных районах города. Жителей столицы Украины просят закрывать окна и по возможности оставаться в помещениях. 

Сообщается о десяти прилётах по одному и тому же месту. Это подтверждает, что ВС РФ начали использовать тактику гарантированного уничтожения цели. 

Раскрыты подробности ночной массированной атаки по территории Украины

Киев в огне и дыму после нового удара ВС РФ По неофициальным данным, для атаки объектов в городе ВС РФ использовали ударные беспилотники. После прилётов начались пожары. 

Официальная информация о целях удара от Минобороны России пока не поступала.

Киев в огне и дыму после нового удара ВС РФ По неофициальным данным, для атаки объектов в городе ВС РФ использовали ударные беспилотники. После прилётов начались пожары. 

Генерал Липовой считает, что Россия будет наносить все более массированные удары по Украине

«58 ударов за 12 часов, — написал в телеграм-канале представитель Николаевского подполья Сергей Лебедев. — География — от Волыни до Херсона, от Закарпатья до Полтавы. Особо массированные атаки по Киеву и пригородам.
Минувшая ночь и утро стали одними из самых насыщенных по плотности и географии ударов по военной инфраструктуре противника. По состоянию на утро 10 июля ВС РФ нанесли массированные удары по ряду ключевых регионов Украины, включая как прифронтовые области, так и тыловые, логистические и командные центры на Западе страны. Использованы как высокоточные ракеты, так и рой дронов-камикадзе. 
Масштаб и направленность атак свидетельствуют не просто о демонстрации огневого превосходства, а о целенаправленной многоуровневой операции по обескровливанию тыловой логистики ВСУ, уничтожению ремонтных баз, пунктов ПВО и скоплений личного состава».

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