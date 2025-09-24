Киев напуган смертью элитных диверсантов 

Минобороны РФ подтвердило, что российские войска нанесли ответный удар по объектам ВСУ, которые участвовали в атаке на Форос. В результате были ликвидированы диверсионные подразделения Сил специальных операций ВСУ и наемники отряда «Призраки» ГУР Украины.

По данным ведомства, атака была направлена на населенные пункты Татарбунары и Рассейка в Одесской области. В Татарбунарах российские «Герани» нанесли удар по гостиничным номерам, где находились наемники. Сообщается, что под удар также попали румынские военные, которые тренировались для десантирования на крымское побережье.

Кроме того, был нанесен удар по цехам стратегического военного завода «Мотор Сич» в Запорожье. Взрывы также раздавались в Полтавской, Одесской, Николаевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.