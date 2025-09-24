Среда, 24 сентября, 2025
12.4 C
Рязань
Новости России

Киев напуган смертью элитных диверсантов 

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Минобороны РФ подтвердило, что российские войска нанесли ответный удар по объектам ВСУ, которые участвовали в атаке на Форос. В результате были ликвидированы диверсионные подразделения Сил специальных операций ВСУ и наемники отряда «Призраки» ГУР Украины.

По данным ведомства, атака была направлена на населенные пункты Татарбунары и Рассейка в Одесской области. В Татарбунарах российские «Герани» нанесли удар по гостиничным номерам, где находились наемники. Сообщается, что под удар также попали румынские военные, которые тренировались для десантирования на крымское побережье.

Кроме того, был нанесен удар по цехам стратегического военного завода «Мотор Сич» в Запорожье. Взрывы также раздавались в Полтавской, Одесской, Николаевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Самые читаемые материалы

Новости России

Замеченный над Одессой необычный беспилотник — предвестник мощнейшего удара по городу

Эксперты телеграм-канала «Хроника Гераней» предполагают, что над городом летал беспилотник «Италмас», производимый компанией Zala.
Новости России

Россия нанесла ответный удар за атаку на Крым — досталось ВСУ и наёмникам 

По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по нескольким целям.
Транспорт и дороги

В рязанском автобусе мать везла ребёнка стоявшего на поручне у окна 

Водитель автобуса сделал женщине замечание, но она не реагировала. 
Новости России

Пришедшего менять паспорт жителя Екатеринбурга забрали на СВО

В Екатеринбурге 45-летнего Виталия Пяньковского, который пришел менять паспорт,...
Новости России

В России ответили на «озарение» Трампа по Украине анекдотом про падающий самолет

Высказывание президента США Дональда Трампа по спецоперации напоминает анекдот...

Последние новости

Общество

На семейную ипотеку можно не успеть! 

А в ЖК «Окская стрелка» доступна семейная ипотека всего под 3,5%!
Транспорт и дороги

Минтранс объяснил, почему закрыли некоторые съезды с улицы Большой в Рязани

На ситуацию пожаловалась жительница города, сообщившая, что после принятых мер стала образовываться пробка. 
Общество

Губернатор Рязанской области рассказал о популярности колледжей

Самыми популярными направлениями среди абитуриентов стали...
Общество

Годовая инфляция в Рязанской области замедлилась до 9,5%

Эксперты рязанского отделения Банка России рассказали, с чем связано такое изменение цен.
Общество

В Рязанской области запретили публиковать данные об атаках беспилотников

Соответствующее постановление губернатора Рязанской области от 22 сентября опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».
Общество

Мэрия Рязани не примет тропу в Лесопарке в таком виде, как сейчас

Снимки нового объекта, который делают в рамках благоустройства Лесопарка, появились в интернете и вызвали критику рязанцев.
Культура и события

Рязанский музыкальный театр получил благодарность от главы Магнитогорска

С 19 по 21 сентября 2025 года состоялись «Большие гастроли» Магнитогорского театра оперы и балета в Рязани.
Происшествия

На Южной окружной дороге в Рязани нашли труп

Региональное управление Следкома начало проверку. Сотрудники ведомства находятся на месте происшествия.