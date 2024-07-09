Вчерашний удар российских войск оказался весьма результативным. Это был первый комбинированный удар под руководством нового министра обороны Белоусова. По предварительным оценкам, было уничтожено вооружений на сумму около 200 миллионов евро.

Кроме того, Киев и область потеряли возможность использовать свои системы наблюдения. Как сообщает «Московский комсомолец», это стало серьёзным ударом для украинской стороны, особенно в свете предстоящего саммита НАТО, где Киеву было важно иметь необходимую информацию для давления на участников.

Команда «Рыбаря» также опубликовала свой анализ «калибровки» 8 июля. По мнению блогеров, кадры ударов шести крылатых ракет Х-101 напомнили о начале специальной военной операции, когда Запад ещё не начал массово отправлять в Украину советские и натовские системы ПВО. То, что город, защищенный современными американскими и европейскими зенитно-ракетными комплексами, оказался беззащитным перед этим налетом, демонстрирует эффективность некоторых мер, предпринятых российскими военными, включая непосредственное поражение комплексов ПВО на дальних подступах к столице.

Михаил Звинчук опубликовал кадры попадания по заводу «Артём», где производятся боеприпасы, электроника и приборы. Если такое точное попадание действительно пришлось по данному предприятию, то на этот раз можно говорить о его выводе из строя, отметил блогер.

Канал Win/Win опубликовал подробную информацию о результатах удара: было уничтожено более 45 ракет Storm Shadow, 23 ракеты Scalp и от 12 до 18 ракет ATACMS. Это большая потеря, не менее 200 миллионов евро, плюс затраты на тайную логистику при доставке, пишут авторы канала.

Кроме того, удар пришелся по радиолокационной станции установки Patriot, в результате чего Киев и область «ослепли». Уничтожены три мобильных комплекса ПВО Iris-T, пишет Win/Win.

Следует также упомянуть удар в Кривом Роге. Российские ракеты, как консервную банку, вскрыли бункер с офицерами ВСУ — там как раз шло большое совещание. Сообщается, что били наверняка — видимо, хорошо сработала разведка. Уничтожены два цеха по сборке беспилотников, традиционно размещенные в плотной жилой застройке.

ВСУ продолжают прикрываться гражданскими лицами. «Ничего необычного. Наличие рядом гражданских будет только на совести ВСУ и СБУ, тех, кто решает, где размещать опасное производство», — пишет Win/Win.