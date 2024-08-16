Минувшей ночью Киев испытал на себе долгожданные удары возмездия за события в Курске, пишет «Московский комсомолец».

Сообщалось о серии мощных взрывов: дроны начали атаковать регион вечером 15 августа и продолжали наносить удары по военным объектам практически всю ночь. Украинские СМИ и мониторинговые паблики подтвердили серию сильных взрывов, которые также были зафиксированы в Сумской и Запорожской областях.

Военный обозреватель Влад Шлепченко отметил, что Сумская область подвергается атакам дронов, ракет и бомб с невиданной ранее интенсивностью. Мощность взрывов была одной из самых значительных за всю историю спецоперации. Это связано как с возмездием, так и с тем, что в Сумской области сосредоточено большое количество войск противника, которые планировали продвижение вглубь Курской области. Российские лётчики и операторы дронов активно противодействуют этим планам.

Ранее сообщалось о масштабных ударах российской армии по Киевской области, нанесённых ночью, что нанесло ущерб Киеву в размере не менее 13 млрд рублей. Атаки начались в городе Белая Церковь и затем продолжились по украинской столице. По данным источников, за ночь по Киеву было выпущено не менее 50 дронов, которые поразили объекты энергетической инфраструктуры, вызвав отключение света в городе.

Вторая волна БПЛА была направлена на системы ПВО, в частности на позиционный район, где находилась установка IRIS-T с ракетами и командный пункт противника. После удара по ракетным складам и другим военным объектам в небе были видны столбы огня и дыма, а пожары продолжались долгое время из-за вторичных взрывов.

На восточной окраине Киева вновь были зафиксированы удары, аналогичные тем, что ранее уничтожили генеральский бункер украинского Генштаба с помощью «Искандеров». Сообщается, что цель была успешно поражена, и последствия оказались ещё более разрушительными, чем ранее.