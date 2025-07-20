Киберполиция РФ назвала неочевидные ошибки в защите от мошенников

Даже самые осторожные пользователи нередко совершают ошибки, которые могут поставить под угрозу их безопасность. Эксперты Киберполиции России выделили наиболее распространённые и недооценённые уязвимости.

1. Использование стандартных ответов на контрольные вопросы

Даже при сложном пароле ваш аккаунт может быть взломан через контрольные вопросы, ответы на которые легко угадать или найти в открытом доступе — например, в соцсетях или приложениях вроде Getcontact.

Рекомендация: Используйте нестандартные или зашифрованные ответы. Придумайте свои ассоциации, которые понятны только вам.

2. Устаревшие протоколы безопасности Wi-Fi

Защита домашней сети по-прежнему часто строится на устаревших протоколах WEP или WPA, которые легко взламываются.

Рекомендация: Перейдите на WPA3, регулярно обновляйте прошивку роутера и задавайте сложные пароли для доступа.

3. Сохранение банковских данных в браузерах

Хотя встроенные менеджеры паролей в браузерах удобны, они уступают в надёжности специализированным сервисам.

Рекомендация: Используйте безопасные менеджеры паролей, такие как Bitwarden, 1Password или KeePass. Не сохраняйте данные банковских карт в браузере.

4. Доверие к контактам из адресной книги без проверки

Мошенники часто взламывают аккаунты друзей или родственников и под их именем просят перевести деньги или сообщить личную информацию.

Рекомендация: Всегда перезванивайте и уточняйте обстоятельства. Особенно если просьба неожиданная или срочная.

5. Игнорирование приватного режима в общественных сетях

Использование обычного режима браузера в открытых Wi-Fi сетях делает вас уязвимыми для атак.

Рекомендация: Используйте приватные вкладки и избегайте финансовых операций в общественных сетях.

6. Подверженность эмоциям и панике

Одна из главных тактик мошенников — воздействие на эмоции. Они создают ощущение срочности: «Ваш счёт заблокирован», «Кто-то пытается войти в аккаунт», и т.п.

Рекомендация: Оставайтесь спокойными. Проверяйте информацию через официальные источники, прежде чем предпринимать действия.

Безопасность — это не только антивирус и сложный пароль. Это внимательность к деталям, спокойствие и готовность перепроверять. Не дайте мошенникам шанса — следуйте простым правилам цифровой гигиены.