Киберполиция предупредила о рассылке россиянам опасного ПО Mamont 

Киберполиция России фиксирует случаи рассылки вредоносного программного обеспечения под названием Mamont (файл с расширением .apk) через СМС-сообщения. Под угрозой оказались и жители Рязани.

Злоумышленники отправляют сообщения с провокационным текстом, например:

«Это ты на видео?» или «Смотри, на фото ты!», — и прикладывают вредоносный файл.

После установки вирус Mamont получает доступ к push-уведомлениям, СМС, фотографиям из галереи и другим данным. Он также способен автоматически рассылать себя по всей телефонной книге жертвы.

Основные цели мошенников: доступ к платёжной информации; кража персональных данных; вовлечение жертвы в преступные схемы.

Ни в коем случае не открывайте и не устанавливайте файлы из сообщений, даже если они пришли от знакомых! При малейшем сомнении удалите сообщение и предупредите отправителя — его телефон, возможно, уже заражён.