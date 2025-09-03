Киберполиция России сообщила о новой уловке, которая стала самой популярной у мошенников в последние месяцы. Она позволяет им обходить все системы защиты банков и операторов связи, которые блокируют входящие звонки от злоумышленников. Суть схемы — заставить человека позвонить самому.

Всё начинается с того, что мошенники создают видимость серьёзной угрозы: «взлом Госуслуг», «утечка данных», «несанкционированный доступ» к счетам. Вслед за этим приходит сообщение, в котором человеку предлагают номер, якобы способный решить его проблему. На самом деле, этот номер ведёт напрямую в мошеннический кол-центр.

Как же распознать подделку? Киберполиция даёт несколько советов на примере фейковых сообщений от «Госуслуг».

Неофициальный отправитель. Сообщение приходит с личного аккаунта в мессенджере, электронной почты или номера, который никак не связан с официальными сервисами.

Призыв к немедленному действию. Настоящие государственные органы никогда не будут требовать, чтобы вы срочно перезвонили по неизвестному номеру. Этот призыв — главный признак мошенничества.

Ошибки и неформальный стиль. В поддельных сообщениях часто можно заметить грамматические или стилистические ошибки, а также неформальные обороты и некорректные данные.

Помните, официальные службы никогда не попросят вас перезвонить по сомнительному номеру для решения какой-либо проблемы. Не паникуйте, а проверьте информацию самостоятельно, позвонив по официальному номеру горячей линии.