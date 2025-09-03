Среда, 3 сентября, 2025
Рязань
Происшествия

Киберполиция назвала самую популярную в последнее время уловку мошенников

Алексей Самохин
Киберполиция России сообщила о новой уловке, которая стала самой популярной у мошенников в последние месяцы. Она позволяет им обходить все системы защиты банков и операторов связи, которые блокируют входящие звонки от злоумышленников. Суть схемы — заставить человека позвонить самому.

Всё начинается с того, что мошенники создают видимость серьёзной угрозы: «взлом Госуслуг», «утечка данных», «несанкционированный доступ» к счетам. Вслед за этим приходит сообщение, в котором человеку предлагают номер, якобы способный решить его проблему. На самом деле, этот номер ведёт напрямую в мошеннический кол-центр.

Как же распознать подделку? Киберполиция даёт несколько советов на примере фейковых сообщений от «Госуслуг».

Неофициальный отправитель. Сообщение приходит с личного аккаунта в мессенджере, электронной почты или номера, который никак не связан с официальными сервисами.

Призыв к немедленному действию. Настоящие государственные органы никогда не будут требовать, чтобы вы срочно перезвонили по неизвестному номеру. Этот призыв — главный признак мошенничества.

Ошибки и неформальный стиль. В поддельных сообщениях часто можно заметить грамматические или стилистические ошибки, а также неформальные обороты и некорректные данные.

Помните, официальные службы никогда не попросят вас перезвонить по сомнительному номеру для решения какой-либо проблемы. Не паникуйте, а проверьте информацию самостоятельно, позвонив по официальному номеру горячей линии.

Самые читаемые материалы

Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости мира

«Пусти козла в огород»: Коц осудил выходку Алиева на саммите ШОС

Военный корреспондент Александр Коц осудил в телеграм-канале поступок президента...
Новости России

Три дня и точка: как новые правила по больничным изменят вашу жизнь

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила, касающиеся больничных листов. Теперь получить пятый за полгода больничный можно будет лишь на три дня
Новости России

Российская ракета прилетела на украинский завод, «в котором было много военных»

Под удар попали серьёзные военные, не исключено, что из Европы.
Новости мира

На западе нашли виновного в срыве мирных планов Трампа

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, на которую многие возлагали большие надежды, пока не принесла ощутимых результатов по урегулированию конфликта на Украине.

Последние новости

Спорт

Сегодня последний день подачи заявок на турнир по мини-футболу на траве «Кубок Ривьеры»

Турнир пройдет 20-21 сентября на стадионе в селе Дядьково в Рязани.
Семья и отношения

Рязанский священник рассказал, почему его сын живёт без смартфона

Дмитрий Фетисов написал, что постарается как можно дольше оттягивать этот момент. По его словам, без смартфона ребёнок растёт здоровым и любознательным.
Власть и политика

Рязанская область получит 200 млн рублей на ликвидацию последствий ЧП в п. Лесной

Деньги направят на выплаты пострадавшим и семьям погибших, а также на неотложное восстановление инфраструктуры поселка.
Новости России

Врач Власов: самым опасным ядовитым грибом является бледная поганка

Интоксикация довольно быстро вызывает повреждение печени, отек головного мозга и может закончиться летально
Новости России

Эксперты: отдых в безвизовом Китае обгонит по популярности Турцию и Таиланд

По российскому загранпаспорту можно будет въехать в Китай в туристических, деловых и экскурсионных целях, а также для визитов к родственникам и друзьям или по обменным программам.
Новости России

В Кыргызстане прекратили поиски альпинистки Наговициной на пике Победы

2 сентября телеведущая Виктория Боня опубликовала кадры облета палатки дроном и сообщила о смерти альпинистки
Происшествия

Ночью в Рязани сгорел дачный дом

За минувшие сутки в Рязанской области зарегистрировано 4 пожара, в том числе одно загорание мусора. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. 
Новости мира

В Индии тигр утащил грибника и съел его в джунглях

На следующий день во время поисков были обнаружены останки мужчины: хищник съел половину его тела.