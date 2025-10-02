Кибератаки не пройдут: как бизнесу защитить свой сайт и сохранить продажи

По оценкам экспертов, за первую половину 2025 года объем интернет-продаж в России вырос на 36%. Это значит, что онлайн-площадки вышли в топ каналов для развития бизнеса, а вместе с тем — стали желанной целью киберпреступников, которые хотят заработать, устраивая запланированные сбои на сайтах. Почему это происходит и как эффективно защититься, рассказал Николай Волков, руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса в макрорегионе «Центр» T2.

Кибератаки участились вдвое

Активность киберпреступников растет рекордными темпами. По данным Николая Волкова, в прошлом году количество DDoS-атак на российские интернет-ресурсы выросло вдвое и достигло 500 тысяч. Такие сбои буквально «обрушивают» сайты и блокируют их работу, поскольку хакеры направляют на порталы лавину микро-запросов, и система попросту не успевает их обрабатывать. Как результат: онлайн-площадка становится недоступной для настоящих клиентов.

«Особенно уязвимы здесь небольшие компании, так как у них, в отличие от крупных корпораций, нет отделов информационной безопасности. При этом цена ошибки огромная — час простоя интернет-магазина может стоить сотни тысяч рублей, не говоря уже об ущербе репутации», — отмечает Николай Волков.

Как действуют хакеры

Помимо DDoS-атак эксперт из T2 выделил еще два наиболее часто встречающихся вида киберугроз, с которыми сталкивается бизнес:

Боты: автоматические программы, которые рассылают спам через формы обратной связи, чтобы своровать и продать спамерам базы клиентов.

Взломы: злоумышленники подменяют платежные реквизиты на сайте, направляя деньги от клиентов — на свои счета.

Причем нередко хакеры используют все три метода одновременно, делая атаки максимально изощренными.

Защита стала доступной

«Есть распространенное заблуждение, что защита сайта — это дорого и сложно», — говорит Николай Волков. — «На самом деле, обезопасить онлайн-площадку можно буквально за несколько часов, а стоимость такой услуги у специалистов T2 начинается от 1200 рублей».

Большой плюс решения T2 в том, что предпринимателям не нужно покупать дорогое оборудование или нанимать штатного IT-специалиста. Защита подключается удаленно и работает автоматически.

ИИ идет на помощь

Еще один помощник в арсенале инструментов T2 — искусственный интеллект. Он помогает справляться с умными ботами и сложными атаками.

«ИИ уже сейчас играет важную роль в киберзащите. Наша система анализирует цифровые отпечатки, поведенческие паттерны и постоянно обучается. Это позволяет отказаться от надоедливой капчи — пользователи даже не замечают, что их проверяют на «человечность»», — поясняет Николай Волков.

В будущем ИИ научится предсказывать атаки еще до их начала, улавливая даже мельчайшие аномалии в сетевом трафике.

Что в итоге

Решения, которые блокируют угрозы в течение первой же секунды, стали реальностью и доступны даже небольшому бизнесу. Главное — не ждать первого удара, а подготовиться к нему заранее.

«Важно понимать: кибербезопасность — это не роскошь, а страховка от банкротства», — резюмирует Николай Волков. — «Компании начинают воспринимать ее не как дополнительную опцию, а как базовую необходимость — например, электричество или интернет».

