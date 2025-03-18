Kia Rio столкнулся с Suzuki в Шиловском районе: пострадали двое

В Шиловском районе столкнулись два автомобиля: есть пострадавшие. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

ДТП произошло утром 17 марта на 298-м километре трассы М-5 «Урал» в Шиловском районе. По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Kia Rio, житель Московской области, столкнулся с Suzuki, за рулем которого находился 56-летний мужчина из Мордовии.

В результате аварии два пассажира Suzuki, 54-летний и 56-летний жители Мордовии, обратились за медицинской помощью.

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На месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.