Кетодиета ведет к ожирению печени и снижению уровня инсулина

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Американские биологи в экспериментах на мышах выяснили, что длительное увлечение кетогенной диетой не только помогает снижать вес, но также может вызывать гиперлипидемию, жировую болезнь печени и непереносимость глюкозы. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances, сообщает ТАСС.

«Наши долгосрочные наблюдения показывают, что постоянное соблюдение кетогенной диеты приводит к множественным нарушениям обмена веществ. Это способствует развитию жировой болезни печени, гиперлипидемии и опасному снижению уровня инсулина в организме. Всё это ставит под сомнение возможность систематического применения этой диеты для улучшения здоровья», — пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа американских биологов под руководством доцента Университета штата Юта Амандин Ше. Они наблюдали за изменениями в здоровье лабораторных мышей, которые питались по кетогенной диете в течение года. Для эксперимента ученые подготовили четыре варианта питания: одну высококалорийную диету, два вида низкокалорийной диеты с низким содержанием жиров и белков, а также кетодиету, в которой 90% калорий приходилось на жиры.

На протяжении года биологи отслеживали влияние разных типов питания на вес и состояние органов мышей, а также анализировали ключевые биомаркеры крови, включая уровень инсулина и глюкозы. Результаты подтвердили: кетогенная диета действительно препятствует набору лишнего веса и защищает от диабета. Однако в долгосрочной перспективе она вызывает серьезные нарушения обмена веществ.

Так, у мышей на кетодиете развилась гиперлипидемия — избыток жиров в крови. Концентрация триглицеридов и свободных жирных кислот в их плазме оказалась в 1,7–2,75 раза выше, чем у животных на низкокалорийной или высококалорийной «вредной» диете. В результате у 20–40% таких мышей сформировался стеатоз — неалкогольная жировая болезнь печени. Это не наблюдалось у животных на низкокалорийной диете, но было сопоставимо с показателями у мышей, питавшихся вредной пищей.

Кроме того, у мышей на кетодиете зафиксировали опасно низкий уровень инсулина и слабую реакцию организма на резкий рост уровня глюкозы. Это приводило к серьезным метаболическим сбоям, несмотря на нормальный вес и высокую чувствительность клеток к инсулину. По мнению ученых, такие результаты указывают на то, что долгосрочное соблюдение кетогенной диеты может иметь очень серьезные последствия для здоровья человека.

О кетодиете

Кетогенная диета — это режим питания, при котором основными источниками калорий становятся не углеводы, а жиры и белки. В таких условиях мозг и другие органы получают энергию не из глюкозы, а из жирных кислот и кетонов. Это способствует снижению веса и помогает предотвращать диабет второго типа. Считается также, что кетодиета снижает риск эпилепсии, замедляет развитие некоторых видов рака и имеет другие положительные эффекты. Именно поэтому она вызывает большой интерес у общества и активно изучается учеными.

Семья и отношения

Осенние свадьбы: Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов уходящей недели

К пожеланиям присоединились рязанцы в комментариях к публикации.
Новости России

Зеленскому «поплохело»: что происходит на Харьковском направлении

Военкоры и анонимные источники сообщают о возможном взятии Харькова, массированных ударах по украинской инфраструктуре и подготовке «секретного плана» по молниеносной победе.
Новости Касимова

Задержаны подозреваемые в краже фигуры гуся в Касимовском округе

По предварительной оценке ущерб превысил 1 миллион рублей.
Культура и события

В Рязани и области масштабно отметят 130-летие со дня рождения Сергея Есенина

Более 30 культурных площадок объединят десятки мероприятий: от научных конференций до концертов и театральных постановок. Вход на все события свободный.
Новости России

ВСУ не смогли деблокировать окруженные группы 57-й и 127- бригад — РИА Новости 

Источник агентства заявил, что за минувшие сутки противник дважды пытался прорвать окружение, но безуспешно.

Последние новости

Новости России

Вице-спикер Госдумы: Нас обманывают, в России началась стелсфляция

— Мы уже почти смирились с тем, что привычные товары стали меньше или легче. Но это лишь верхушка айсберга, — пишет Чернышов. 
Общество

На шести автозаправках Рязанской области выявили нарушения

Не были обнаружены паспорта качества, отсутствовал кассовый аппарат, и топливораздаточная колонка не прошла необходимую проверку.
Происшествия

Мужчина украл оставленную студенткой сумку в рязанском кафе

Выяснилось, что девушка пришла в кафе в одном из ТРЦ Рязани покушать. После обеда студентка пошла домой, забыв на сиденье у столика сумку.
Новости России

Борьбу с туристами-нигилистами ведут на Кавказе

Ранее в Теберде уже произошла трагедия — турист погиб, сорвавшись в реку во время съёмки.
Новости России

Cамолёт пролетел над крышами домов в Новой Москве из-за атаки дронов

По предварительным данным, пилот намеренно выполнял полёт на малой высоте из-за присутствия украинских беспилотников в небе.
Происшествия

Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязани и области

Рязанцев просят укрыться в помещениях и не подходить к окнам.
Происшествия

Рязанской пенсионерке вернут 900 тысяч, которые она перевела мошенникам

В ходе следствия выяснилось, что денежные средства рязанки поступили на счет жителя Республики Татарстан. Он выполнял роль «дроппера».
Общество

Собственникам рязанского дома вернут деньги за содержание жилья

Госжилинспекция выяснила, что жители платили за уборку в подъездах, при том что она не проводилась.