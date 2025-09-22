Кетодиета ведет к ожирению печени и снижению уровня инсулина

Американские биологи в экспериментах на мышах выяснили, что длительное увлечение кетогенной диетой не только помогает снижать вес, но также может вызывать гиперлипидемию, жировую болезнь печени и непереносимость глюкозы. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances, сообщает ТАСС.

«Наши долгосрочные наблюдения показывают, что постоянное соблюдение кетогенной диеты приводит к множественным нарушениям обмена веществ. Это способствует развитию жировой болезни печени, гиперлипидемии и опасному снижению уровня инсулина в организме. Всё это ставит под сомнение возможность систематического применения этой диеты для улучшения здоровья», — пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа американских биологов под руководством доцента Университета штата Юта Амандин Ше. Они наблюдали за изменениями в здоровье лабораторных мышей, которые питались по кетогенной диете в течение года. Для эксперимента ученые подготовили четыре варианта питания: одну высококалорийную диету, два вида низкокалорийной диеты с низким содержанием жиров и белков, а также кетодиету, в которой 90% калорий приходилось на жиры.

На протяжении года биологи отслеживали влияние разных типов питания на вес и состояние органов мышей, а также анализировали ключевые биомаркеры крови, включая уровень инсулина и глюкозы. Результаты подтвердили: кетогенная диета действительно препятствует набору лишнего веса и защищает от диабета. Однако в долгосрочной перспективе она вызывает серьезные нарушения обмена веществ.

Так, у мышей на кетодиете развилась гиперлипидемия — избыток жиров в крови. Концентрация триглицеридов и свободных жирных кислот в их плазме оказалась в 1,7–2,75 раза выше, чем у животных на низкокалорийной или высококалорийной «вредной» диете. В результате у 20–40% таких мышей сформировался стеатоз — неалкогольная жировая болезнь печени. Это не наблюдалось у животных на низкокалорийной диете, но было сопоставимо с показателями у мышей, питавшихся вредной пищей.

Кроме того, у мышей на кетодиете зафиксировали опасно низкий уровень инсулина и слабую реакцию организма на резкий рост уровня глюкозы. Это приводило к серьезным метаболическим сбоям, несмотря на нормальный вес и высокую чувствительность клеток к инсулину. По мнению ученых, такие результаты указывают на то, что долгосрочное соблюдение кетогенной диеты может иметь очень серьезные последствия для здоровья человека.

О кетодиете

Кетогенная диета — это режим питания, при котором основными источниками калорий становятся не углеводы, а жиры и белки. В таких условиях мозг и другие органы получают энергию не из глюкозы, а из жирных кислот и кетонов. Это способствует снижению веса и помогает предотвращать диабет второго типа. Считается также, что кетодиета снижает риск эпилепсии, замедляет развитие некоторых видов рака и имеет другие положительные эффекты. Именно поэтому она вызывает большой интерес у общества и активно изучается учеными.