Кем эксплуатируются электросчётчики в многоквартирных и частных домах?

7info разъясняет рязанцам, на кого возложена обязанность по установке и дальнейшей эксплуатации приборов коммерческого учета электроэнергии в многоквартирных и частных жилых домах.

Законодательством предполагается следующий порядок: в г.Рязани обязанность по обеспечению и дальнейшей эксплуатации приборов учета электрической энергии, установленных в квартирах и помещениях многоквартирных жилых домов , электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества, возлагается на гарантирующих поставщиков — ООО «РГМЭК» и ПАО «РЭСК» в зависимости от их зоны деятельности.

В компетенцию электросетевых организаций и, в частности, МУП «РГРЭС», входит обязанность по обеспечению и дальнейшей эксплуатации приборов учета электрической энергии установленных в индивидуальных жилых домах, а также на объектах, непосредственно присоединенных к электрическим сетям таких электросетевых организаций.