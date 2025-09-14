Кедми раскрыл истинные мотивы Баку в агрессии против России

Резкое изменение политического курса Азербайджана в отношении России — не случайность, а осознанная стратегия Баку. Военно-политический эксперт Яков Кедми уверен, что президент Ильхам Алиев, выбирая новый вектор, преследует вполне конкретные цели, пишет «Царьград».

В чем главная цель Баку?

По мнению Кедми, ухудшение отношений между странами началось еще в конце 2024 года, когда крушение самолета «Азербайджанских авиалиний» в Казахстане вызвало серьезные претензии у Баку к Москве. Затем, в июне, азербайджанскую элиту возмутили жесткие задержания этнических азербайджанцев на Урале. В ответ Баку закрыл отделения российских СМИ и арестовал мигрантов из России.

Как утверждает Кедми, все эти шаги — часть новой стратегии Азербайджана, главная цель которой — получить поддержку Запада, которой Баку долгое время был лишен.

«Взвесив все обстоятельства и новую обстановку, он решил пойти на обострение отношений с Россией, надеясь, что это поможет ему получить поддержку на Западе», — рассказал эксперт.

Алиев, по словам Кедми, уверен, что ослабление Ирана и России на Кавказе позволит ему «пренебречь Россией» в пользу западных партнеров.

За последние месяцы Алиев сделал ряд провокационных заявлений, поддержав «борьбу за независимость» Украины и назвав советский период «оккупацией». Эксперт считает, что подобный кризис отношений выгоден некоторым западным странам, в первую очередь Великобритании и Западной Европе, которые надеются «урвать свой геополитический кусок пирога».

Кедми отметил, что похожую политику в свое время проводил армянский премьер Пашинян, которого для этого и привели к власти. Алиев же пришел к власти сам.

В свою очередь, президент России Владимир Путин, комментируя отношения с Азербайджаном на пресс-конференции в Китае, признал наличие «проблем». Однако выразил уверенность, что «фундамент отношений двух стран, основанный на взаимной заинтересованности в дружбе и сотрудничестве, всё расставит на свои места».