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Кажетта назвала пять имён самых страстных мужчин

Алексей Самохин
Изображение от freepik
Интересное

Кажетта назвала пять имён самых страстных мужчин

Алексей Самохин

Выбор партнёра — дело тонкое. Для некоторых женщин имеет значение даже имя мужчины. По мнению ясновидящей Кажетты Ахметжановой, имя влияет на судьбу человека и может рассказать о его темпераменте. Шаманка назвала «Вечерней Москве» мужские имена, которые чаще всего носят самые страстные и эмоциональные мужчины.

Валентин
Имя Валентин происходит от римского Valentinus и означает «энергичный». Оно несет в себе силу любви — не случайно именно этот святой считается покровителем всех влюблённых. Мужчины с этим именем — яркие романтики. Они умеют красиво ухаживать и не боятся открыто выражать чувства.

Давид
Это имя с древнееврейскими корнями переводится как «любимый». Давиды легко влюбляют в себя, часто становятся объектами восхищения. Они страстны не только в отношениях — такой мужчина с головой уходит в любое дело: от карьеры до хобби. Эмоции для него — двигатель жизни.

Игнат
Происходит от латинского слова Ignatius, что означает «огненный». Энергия у этих мужчин буквально бурлит под кожей. Игнаты постоянно ищут новых впечатлений и не боятся рисковать. Страсть — их стиль жизни. Именно поэтому отношения с ними всегда наполнены эмоциями и непредсказуемостью.

Максим
Имя Максим ассоциируется с масштабом — и в чувствах тоже. Эти мужчины умеют производить впечатление, влюблять в себя и зажигать чувства. Правда, им часто не хватает постоянства: влюбляясь стремительно, они так же легко остывают. Но момент, когда вы находитесь в центре их внимания, — всегда незабываем.

Роман
Имя само подсказывает склонность к романам. Эти мужчины чувственны, обворожительны и умеют нравиться. Часто Романы оказываются в центре женского внимания, а иногда и в эпицентре любовных историй. Их страсть — это не маска, а часть натуры.

Конечно, речь не идёт о том, что все люди с такими именами точно соответствуют характеристикам, данным шаманкой. Скорее о том, что среди обладателей таких имён больше людей страстных и умеющих нравиться.

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