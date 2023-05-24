Кажетта Ахметжанова по дате рождения вычислила тех, кто летом избавится от долгов

Популярная шаманка Кажетта Ахметжанова убеждена: представители одного знака зодиака предстоящим летом смогут в корне изменить своё финансовое положение. Им удастся не только наконец-то разобраться с имеющимися долгами, но и сколотить хороший капитал.

Изданию StarHit Кажетта заявила: речь идёт о Рыбах. Этим летом им предложат новую работу. Обязанности по ней могут показаться слегка скучными, но главное — должность будет приносить хороший доход.

– Это прекрасная возможность расплатиться с долгами и накопить немного денег. Не обращайте внимания на советы друзей, которые любят смотреть, как другие тратят финансы направо и налево, а свои оставляют в кармане, – советует провидица.

Также рыбам Кажетта дала совет: им нужно стараться, чтобы во второй летний месяц все вечера приходили как можно тише и спокойнее.