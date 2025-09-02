Вторник, 2 сентября, 2025
Кажетта Ахметжанова назвала опасные даты для принятия решений в сентябре

Алексей Самохин
Изображение сгенерировано AI

Сентябрь 2025 года, хоть и несёт прохладу и покой, станет месяцем, когда лучше проявить максимальную осторожность. Шаманка, экстрасенс и астролог Кажетта Ахметжанова в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала, почему в этом месяце не стоит принимать судьбоносные решения и назвала конкретные даты, когда лучше всего отложить любые перемены.

Чтобы минимизировать возможные риски, эксперт советует заранее продумать все свои действия и не распыляться на множество дел одновременно. Сосредоточенность на главном поможет сохранить энергию и избежать переутомления.

Начало месяца: с 1 по 7 сентября

Первая неделя сентября — самый сложный период для начинаний. В это время Меркурий, планета коммуникаций, находится в нестабильном положении. Это может привести к множеству мелких, но неприятных проблем, от ошибок в документах до неудачных переговоров. В эти дни лучше не заключать сделки и не проводить важных встреч. Вместо этого эксперт рекомендует заниматься анализом информации, проверять все детали и готовить почву для будущих проектов.

Важно также контролировать свои эмоции, избегать споров и конфликтов. Чтобы снизить стресс, лучше направить энергию в созидательное русло: заниматься спортом или физическими нагрузками. Кажетта Ахметжанова советует в этот период стать наблюдателем и отложить любые серьёзные перемены до конца первой декады месяца.

Середина месяца: с 12 по 18 сентября

Ситуация усложняется из-за ретроградного Сатурна, который символизирует стабильность и ответственность. Его обратное движение может серьёзно замедлить реализацию даже самых долгосрочных целей и планов.

В эти дни не стоит делать поспешных шагов. Наоборот, это идеальное время для того, чтобы исправить старые ошибки и внести небольшие коррективы в уже существующие планы. Астролог советует прислушиваться к своей интуиции и обращать внимание на детали, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Для поддержания внутреннего баланса рекомендуется заняться творчеством: рисованием, музыкой или танцами. Медитация и йога также помогут сохранить ясность сознания и не позволят обстоятельствам выбить вас из колеи.

Конец месяца: с 22 по 29 сентября

Ближе к осеннему равноденствию люди часто чувствуют тревогу и неуверенность. В этот период эмоции становятся крайне нестабильными, из-за чего принятие рациональных решений становится почти невозможным. Именно поэтому в эти дни крайне нежелательно принимать судьбоносные решения в личной жизни или в сфере финансов, руководствуясь исключительно чувствами.

Эти семь дней станут проверкой на умение контролировать свои эмоции. Чтобы минимизировать риски, астролог советует не делать поспешных выводов, а окружить себя близкими и заниматься любимыми хобби. Подходить к любым делам нужно с холодной головой, учитывая только объективные факты.

Когда же можно действовать?

Несмотря на все риски, сентябрь 2025 года не лишён и благоприятных дней. В промежутках между указанными выше датами можно заниматься текущими делами, наводить порядок в документах и завершать начатые проекты. Это отличное время для рутинной работы, которая требует концентрации и внимания. Помните, что каждый кризис открывает новые возможности, главное — суметь их увидеть.

