Каждый второй рязанец будет подводить личные итоги года

55% рязанцев в преддверии наступления 2024 будут анализировать уходящий год. Такие результаты опроса* приводит сервис SuperJob. В опросе сервиса приняли участие представители экономически активного населения.

По данным аналитиков SuperJob, в этом году 55% рязанцев будут анализировать личные результаты по итогам года. Впрочем, каждый третий не будет сохранять свои выводы: подведёт итоги года мысленно или устно (например, в виде праздничного тоста). 20% оставят информацию в личных заметках. 1 из 100 запостит личные итоги года в соцсетях. Еще 1% сохранит в другом виде (напишет стихотворение, картину, музыкальное произведение и проч.).



Подводя итоги года, наиболее пристальное внимание экономически активные горожане традиционно уделяют благосостоянию, здоровью и карьере. Женщины более склонны к декабрьской рефлексии, чем мужчины. Личные итоги года чаще анализируют те, кто зарабатывает больше.



*Опрос проводился с 1 по 7 декабря 2023 года