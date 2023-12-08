Пятница, 8 декабря, 2023
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Каждый второй рязанец будет подводить личные итоги года

7info7
Изображение от Drazen Zigic на Freepik
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55% рязанцев в преддверии наступления 2024 будут анализировать уходящий год. Такие результаты опроса* приводит сервис SuperJob. В опросе сервиса приняли участие  представители экономически активного населения.

По данным аналитиков SuperJob, в этом году 55% рязанцев будут анализировать личные результаты по итогам года. Впрочем, каждый третий не будет сохранять свои выводы: подведёт итоги года мысленно или устно (например, в виде праздничного тоста). 20% оставят информацию в личных заметках. 1 из 100 запостит личные итоги года в соцсетях. Еще 1% сохранит в другом виде (напишет стихотворение, картину, музыкальное произведение и проч.).

Подводя итоги года, наиболее пристальное внимание экономически активные горожане традиционно уделяют благосостоянию, здоровью и карьере. Женщины более склонны к декабрьской рефлексии, чем мужчины. Личные итоги года чаще анализируют те, кто зарабатывает больше.

*Опрос проводился с 1 по 7 декабря 2023 года

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