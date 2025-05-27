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Власть и политика

Каждый ребенок в Рязанской области может выбрать дополнительное образование

Анастасия Мериакри

Надо обеспечить каждому ребенку возможность выбора направления дополнительного образования. Об этом сказал Губернатор Павел Малков на заседании Правительства Рязанской области, которое он провел 27 мая. Речь шла об актуальных направлениях развития системы дополнительного образования в Рязанской области.

С докладом на эту тему выступила и.о. министра образования Ольга Васина. Она отметила, что система дополнительного образования Рязанской области представлена 191 учреждением различных направлений. Работают 264 центра «Точка роста» и 306 спортивных клубов в школах, а также Кванториум и ИТ-куб. Систему координирует ресурсный центр «Гелиос». Среди главных задач системы дополнительного образования – развитие инженерно-технического направления, увеличение количества профориентационных проектов, формирование современного образовательного пространства.

Павел Малков отметил, что дополнительное образование в регионе, в том числе, благодаря федеральной поддержке, очень активно развивается. «Систему дополнительного образования переформатируем с учетом обратной связи. Разрабатываются новые программы под реальные запросы детей, родителей, работодателей и экономики в целом. Регион сейчас в «зеленой зоне» в рейтинге по доступности допобразования АСИ. Важно обеспечить каждому ребенку возможность выбора любого направления дополнительного образования, помочь ему в этом», – подчеркнул Павел Малков.

Глава региона также добавил, что необходимо оценивать каждое учреждение дополнительного образования по его востребованности, доступности и популярности среди детей, родителей и будущих работодателей. Павел Малков поручил проанализировать количество школьников, которые посещают секции и кружки, относительно плановых значений, проработать задачи по развитию каждого направления. Кроме того, Губернатор сказал, что нужно развивать систему стимулирования детей и привел в пример действующую практику работы агроклассов. Для тех, кто в них занимается, предусмотрены дополнительные баллы при поступлении в профильный вуз. Система дополнительных баллов действует также и в Кванториуме.

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