«Каждый день — памятная дата»: Пётр Чернышев ежедневно посещает могилу Анастасии Заворотнюк

54-летний фигурист Пётр Чернышев после смерти своей супруги, актрисы Анастасии Заворотнюк, заметно изменился — похудел, отпустил бороду с сединой и стал часто приезжать на Троекуровское кладбище. Могила актрисы всегда утопает в свежих цветах, как будто она ушла совсем недавно. Это — свидетельство преданной любви Чернышёва, пишет aif.ru.

Сотрудники кладбища рассказали, что Пётр навещает могилу практически ежедневно. Приходят сюда и родственники актрисы, и многочисленные поклонники — захоронение остаётся одним из самых посещаемых в мемориальном комплексе. 3 апреля, в день рождения Заворотнюк, Чернышёв был здесь с младшей дочерью Милой, а 12 августа приехал один.

Журналисты заметили, как он долго и аккуратно ухаживал за цветами, заменяя увядшие на свежие, несмотря на начавшийся дождь. На вопрос, не связана ли его сегодняшняя поездка с какой-то памятной датой, фигурист ответил коротко: «Каждый день — памятная дата», после чего дал понять, что разговор окончен. Перед уходом он поцеловал крест и постоял перед фотографией супруги.

Анастасия Заворотнюк пять лет боролась с глиобластомой — тяжёлым видом рака мозга. Болезнь прогрессировала, лишая актрису возможности двигаться и принося сильные боли. Она ушла из жизни 30 мая 2024 года на руках у Чернышёва, который был рядом на протяжении всей болезни.

Смерть супруги стала для фигуриста тяжёлым ударом. На прощании он не отходил от гроба, а спустя три месяца продолжал носить обручальное кольцо. Друзья и поклонники отмечают, что его взгляд стал тяжелее, а сам он заметно постарел.