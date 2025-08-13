Среда, 13 августа, 2025
21.8 C
Рязань
Интересное

«Каждый день — памятная дата»: Пётр Чернышев ежедневно посещает могилу Анастасии Заворотнюк

Алексей Самохин
Изображение от mdjaff на Freepik

54-летний фигурист Пётр Чернышев после смерти своей супруги, актрисы Анастасии Заворотнюк, заметно изменился — похудел, отпустил бороду с сединой и стал часто приезжать на Троекуровское кладбище. Могила актрисы всегда утопает в свежих цветах, как будто она ушла совсем недавно. Это — свидетельство преданной любви Чернышёва, пишет aif.ru

Сотрудники кладбища рассказали, что Пётр навещает могилу практически ежедневно. Приходят сюда и родственники актрисы, и многочисленные поклонники — захоронение остаётся одним из самых посещаемых в мемориальном комплексе. 3 апреля, в день рождения Заворотнюк, Чернышёв был здесь с младшей дочерью Милой, а 12 августа приехал один.

Журналисты заметили, как он долго и аккуратно ухаживал за цветами, заменяя увядшие на свежие, несмотря на начавшийся дождь. На вопрос, не связана ли его сегодняшняя поездка с какой-то памятной датой, фигурист ответил коротко: «Каждый день — памятная дата», после чего дал понять, что разговор окончен. Перед уходом он поцеловал крест и постоял перед фотографией супруги.

Анастасия Заворотнюк пять лет боролась с глиобластомой — тяжёлым видом рака мозга. Болезнь прогрессировала, лишая актрису возможности двигаться и принося сильные боли. Она ушла из жизни 30 мая 2024 года на руках у Чернышёва, который был рядом на протяжении всей болезни.

Смерть супруги стала для фигуриста тяжёлым ударом. На прощании он не отходил от гроба, а спустя три месяца продолжал носить обручальное кольцо. Друзья и поклонники отмечают, что его взгляд стал тяжелее, а сам он заметно постарел.

Самые читаемые материалы

Новости России

Тысячи вышедших на улицу Красноярска мигрантов сняли на видео

Полутораминутная запись была сделана, предположительно, из салона общественного транспорта. На протяжении всего ролика показаны сотни иностранцев, которые единым потоком идут по тротуарам вдоль автотрассы.
Новости России

Умерла актриса из «Ментовских войн» Анна Кузнецова

На 49-м году жизни умерла актриса из Санкт-Петербурга Анна...
Общество

Чиновники рассказали о судьбе здания бывшего училища связи в центре Рязани

Очередной вопрос был задан в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова. Там же появился ответ от Минимущества региона. 
Экономика и бизнес

В Рязанской области построят новый завод по производству автоэлектроники

Инвестиции в проект оцениваются в 1 млрд рублей. Завод будет построен на участке площадью около 1,5 гектара, общая площадь производственных помещений составит не менее 3,6 тыс. кв. метров.
Новости России

Отдых, который разрушил стереотипы: почему туристы хотят вернуться в Абхазию

Отзывы об этой стране часто бывают противоречивыми, но личный опыт развеял многие мифы о грязи, плохом отношении к туристам и других проблемах.

Последние новости

Происшествия

Мужчина 64 лет погиб при пожаре в Рязанской области

Вечером 12 августа 2025 года при тушении пожара в жилом доме в поселке Аксиньино Рязанского района обнаружено тело 64-летнего мужчины, хозяина дома.
Транспорт и дороги

В Борках завершен ремонт дороги

Участок протяженностью 800 метров благоустроен впервые за много лет. Стоимость работ составила 4 млн. рублей, ремонт проведен в рамках муниципальной программы «Окраины». 
Погода

Дожди и сильный ветер ждут рязанцев 14 августа

На территории Рязанской области местами ожидаются кратковременные дожди с грозой. Переменная облачность.
Новости России

Колесник пообещал страшный ответ Зеленскому в ответ на провокации ВСУ

По мнению Колесника, украинский лидер Владимир Зеленский может пойти на любые подлости, чтобы сохранить свои позиции.
Происшествия

У рязанца нашли целый арсенал дульнозарядных пистолетов 

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
Происшествия

Руководитель рязанской компании три месяца не платил зарплату шести рабочим, имея деньги

В Рязанской области следователи возбудили уголовное дело против руководства одной из местных строительных компаний. Причина — полный отказ от выплаты зарплаты шестерым сотрудникам.
Религия

Депутат предложил заменить гадалок и экстрасенсов православным консалтингом

По его мнению, растущая популярность оккультных практик говорит о глубоком духовном кризисе в обществе.
Происшествия

Под Рязанью мужчина поджёг знакомого во время ссоры

В разгар ссоры подозреваемый облил своего 41-летнего знакомого горючей жидкостью и поджег его, после чего скрылся с места преступления.