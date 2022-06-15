Каждый четвёртый житель России не любит свою работу

Сервис по поиску работы SuperJob провёл опрос среди экономически активного населения из всех регионов страны.

Больше всего людей, которые заняты любимым делом, среди врачей, дизайнеров и учителей. Так ответили 53%. Причём среди женщин число испытывающих тёплые чувства к тому, чем они занимаются, гораздо больше: 56% против 49% у мужчин. Участники опроса старше 45 лет также чаще заявляют о том, что нынешняя работа им нравится: так ответили 58%.

Каждый четвёртый респондент сообщил, что вынужден заниматься нелюбимым делом. Больше всего недовольных своей работой среди продавцов, охранников, кладовщиков, операторов call-центров и секретарей.

Чем больше заработок россиян, тем чаще можно встретить среди них тех, кто свою работу любит. 59% респондентов с доходом свыше 80 тысяч рублей сообщили о любви к своему делу. Среди граждан с доходом менее 50 тысяч таких оказалось 45%, – отмечается в исследовании.

Опрос проводился с 30 мая по 10 июня, в нём участвовали 3 тысячи респондентов.