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Четверг, 16 июня, 2022

Каждый четвёртый житель России не любит свою работу

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Татьяна Проводина

Каждый четвёртый житель России не любит свою работу

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Сервис по поиску работы SuperJob провёл опрос среди экономически активного населения из всех регионов страны.

Больше всего людей, которые заняты любимым делом, среди врачей, дизайнеров и учителей. Так ответили 53%. Причём среди женщин число испытывающих тёплые чувства к тому, чем они занимаются, гораздо больше: 56% против 49% у мужчин. Участники опроса старше 45 лет также чаще заявляют о том, что нынешняя работа им нравится: так ответили 58%.

Каждый четвёртый респондент сообщил, что вынужден заниматься нелюбимым делом. Больше всего недовольных своей работой среди продавцов, охранников, кладовщиков, операторов call-центров и секретарей.

Чем больше заработок россиян, тем чаще можно встретить среди них тех, кто свою работу любит. 59% респондентов с доходом свыше 80 тысяч рублей сообщили о любви к своему делу. Среди граждан с доходом менее 50 тысяч таких оказалось 45%, – отмечается в исследовании.

Опрос проводился с 30 мая по 10 июня, в нём участвовали 3 тысячи респондентов.

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