Общество

Каждая пятая компания в России переходит в российские мессенджеры

7info7
Изображение от rawpixel.com на Freepik

Каждая пятая компания России начала пользоваться отечественными мессенджерами: МАХ, «VK мессенджер» и «Яндекс мессенджер». Российские платформы, в том числе MAX, получили мощный стимул для развития: они активно развивают бизнес-функционал — интеграцию с CRM, корпоративные каналы, ботов и инструменты клиентской поддержки. По мере роста числа компаний, переходящих на эти сервисы, усиливается и их ценность для рынка, сообщается на официальном канале мессенджера МАХ.

В приложении МАХ уже создают региональные сервисы, среди которых – мини-приложение «Единая цифровая карта жителя». Оно позволит рязанцам удалённо оформлять карты и подтверждать льготы, без личных визитов в МФЦ или банки.

В мессенджере также появляются официальные каналы ведомств и организаций. Одними из первых – еще в середине августа – в мессенджере MAX начали работу каналы губернатора Рязанской области Павла Малкова и регионального правительства. В настоящее время свои каналы уже зарегистрировали газета «Рязанские ведомости», а также областные министерства образования, труда и социальной защиты.

Общество

Рязанка Виктория Захарова успешно выступила на шоу «Голос. Дети»

К Виктории повернулись все наставники команд — Аида Гарифуллина, Дима Билан и дуэт в составе Владимира Преснякова и Натальи Подольской.
Новости Касимова

В Касимове вырастили рекордный по весу картофель в Рязанской области

Глава администрации округа Иван Бахилов сообщил, что картофель весом 1690 граммов стал самым крупным за всю историю региона.
Интересное

Жириновский про 2026 год и далее: предсказание, которое переворачивает представление о будущем

В Сети появилось предсказание политика о завершении СВО, развале США и катастрофе Европы.
Происшествия

Очевидцы сообщили о ДТП в Рязанской области, в котором погиб ребёнок и двое взрослых

По словам источника, авария случилась на автодороге Ряжск — Касимов в нескольких километрах от Сапожка.
Религия

Священники рассказали о грехах, которые не прощает Господь

Существуют ли такие грехи, за которые человек никогда не заслужит прощения?

Для школ Рязанской области выпустят учебник по краеведению

Содержательная часть учебника готова, осталось решить вопросы с его изданием.

Песков: использование ракет Tomahawk Украиной потребует участия специалистов США

В Кремле прокомментировали острую тему возможной передачи Украине крылатых ракет Tomahawk.

На мусорном полигоне в Старожиловском районе произошло возгорание

12 октября под Рязанью, возле поселка Старожилово, загорелся мусорный полигон.

Борьба с автохамами во дворе может закончиться уголовным делом — юрист

Наиболее распространённой формой «мести» является раскладывание на машинах соседей апельсиновых корок или рассыпание пшена, которое быстро привлекает птиц

Стартовал приём заявок на всероссийскую премию «Россия — страна возможностей»

Объявлен старт второго сезона всероссийской премии «Россия — страна возможностей».

Митрополит Марк назвал грех, от которого страдает большинство людей, даже не подозревая об этом

Этот грех проявляется, когда люди начинают жаловаться на жизнь или свои немощи.

Всё только начинается: эксперт назвал регионы, где Запад создаёт новые угрозы для России

Альянс объясняет расширение инициатив необходимостью «сдерживания агрессии». Москва, в свою очередь, не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

БК «Рязань» начал новый сезон с четырёх побед 

В прошедшие выходные баскетбольный клуб «Рязань» провел свои первые домашние поединки в новом сезоне 2025/2026 годов. Соперником нашей команды в чемпионате Центрального федерального округа был БК «Белгород» (Белгород).

Ситуацию с травмированным глазом ученика рязанской школы №47 взял на контроль Бастрыкин

Ребёнок воткнул своему однокласснику карандаш в глаз, из-за чего тот серьёзно пострадал.

Изменилась конечная остановка рязанского троллейбуса №1

Временно он не будет ходить по улице Соборной.

Рязанская Госавтоинспекция обнародовала подробности ДТП с погибшими мужчинами и маленькой девочкой

В аварии погибли двое взрослых и ребёнок.

Участник СВО Панов консультирует сослуживцев в рязанском военно-социальном центре Минобороны

На базе рязанского отделения фонда «Защитники Отечества» начал работу Военно-социальный центр (ВСЦ) Министерства обороны.

В Рязани запретят парковаться около школы №44

Запрещающие знаки установят там до конца текущего года.

Черноморский флот объяснил «всплытие» подлодки «Новороссийск» у берегов Франции

В сообщении ЧФ поясняется, что проход через Ла-Манш в надводном положении является обязательным требованием международных правил.

Бывший рыбновский депутат Артём Горбачёв попал в ДТП, его увезли на «скорой»

Мужчина получил серьёзные травмы, его готовят к операции.