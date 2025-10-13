Каждая пятая компания в России переходит в российские мессенджеры

Каждая пятая компания России начала пользоваться отечественными мессенджерами: МАХ, «VK мессенджер» и «Яндекс мессенджер». Российские платформы, в том числе MAX, получили мощный стимул для развития: они активно развивают бизнес-функционал — интеграцию с CRM, корпоративные каналы, ботов и инструменты клиентской поддержки. По мере роста числа компаний, переходящих на эти сервисы, усиливается и их ценность для рынка, сообщается на официальном канале мессенджера МАХ.

В приложении МАХ уже создают региональные сервисы, среди которых – мини-приложение «Единая цифровая карта жителя». Оно позволит рязанцам удалённо оформлять карты и подтверждать льготы, без личных визитов в МФЦ или банки.

В мессенджере также появляются официальные каналы ведомств и организаций. Одними из первых – еще в середине августа – в мессенджере MAX начали работу каналы губернатора Рязанской области Павла Малкова и регионального правительства. В настоящее время свои каналы уже зарегистрировали газета «Рязанские ведомости», а также областные министерства образования, труда и социальной защиты.