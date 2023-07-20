Казанская Летняя 21 июля: традиции, приметы и запреты православного праздника

21 июля православная церковь отмечает праздник Казанской иконы Божьей матери. В народе его называют «Летней Казанской». Какие традиции есть у праздника, что нельзя и нужно делать в этот день? Какие приметы помогут предсказать погоду и будущее?

Традиции и запреты праздника Казанской иконы божьей матери 21 июля

21 июля наши предки шли в церковь и молились перед Казанской иконой божьей матери о благополучии в семье, а также о защите от болезней. Не забывали и про урожай: у Богородицы просили лёгкой уборки сена и овощей.

Как правило, 21 июля освящали снопы на поле. Также в это время начинали их убирать. Первый сноп, который нужно занести в сарай, обязательно должен быть освящён.

К этому времени поспевает черника. Наши предки на Казанскую отправлялись в лес собирать ягоды. Ещё один обязательный ритуал — умывание с утра освящённой водой. Она приносит в жизнь человека радость и спокойствие.

Сегодня ни в коем случае нельзя стирать в открытых водоёмах. Иначе разгневанные водные духи могут напасть на человека и утащить на дно.

Сегодня день для признания в чувствах, сватовства, свидания, предложения руки и сердца, начала отношений, совместной жизни, свадьбы. Новые отношения или семья окажутся удачными.

Народные приметы 21 июля