Кавказцы напали на Сергея Зверева в торговом центре в Москве

Молодые уроженцы Северного Кавказа устроили буллинг известному стилисту и шоумену Сергею Звереву, пишет МК со ссылкой на Telegram-канал.

Сообщается, что инцидент произошел в одном из торговых центров в Москве. Хулиганы снимали преследования звезды на видео.

На кадрах видно, как злоумышленники преследуют и смеются над Зверевым. В какой-то момент он попытался дать отпор толпе.

«Зачем вы так некрасиво себя ведете? Это же некрасиво. Идет человек, вам не мешает. Скажи, я тебя чем-то обидел? Не надо так себя вести», – отметил Зверев.

В итоге молодые люди продолжили издевательски смеяться и обозвали его «петухом». По некоторым данным, видео было сделано еще несколько лет назад, однако стало актуальным после событий в Новой Москве, где четверо приезжих напали на мужчину с с маленьким сыном. Возбуждено уголовное дело.