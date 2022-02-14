Каток на «Локомотиве» в Рязани закрыли до нового сезона

Работа катка на стадионе «Локомотив» в Рязани прекращена до нового сезона, сообщает группа спортшколы «Золотые купола».

— В понедельник, 14 февраля, каток «Локомотив» прекращает работу до следующего сезона, — говорится в сообщении.

Напомним, каток в районе площади Победы один из самых крупных в городе. Там можно покататься на коньках на свежем воздухе.