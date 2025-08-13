Катя Лель предупредила о «глобальной зачистке человечества»

Заслуженная артистка России Катя Лель заявила о скором начале «глобальной зачистки человечества». Об этом сообщил Telegram-канал «Алена, блин!».

По словам певицы, люди, которые «не работают над собой» и «не повышают свои вибрации», будут «утилизироваться Землёй любыми способами». Лель призвала молодёжь медитировать, слушать мантры и совершать добрые поступки.

Она подчеркнула, что времени до начала этих событий «практически нет», пишет «Лента.ру».

Певица Катя Лель стала известна благодаря исполнению хита «Муси-пуси».