Катя Гордон высказалась о бывшем муже, которого обвинили в изнасиловании подростка

Юрист Екатерина Гордон, которая шесть лет прожила в браке с телеведущим Александром Гордоном, не верит, что он мог изнасиловать 17-летнюю девушку, пишет « СтарХит ».

Предполагаемая жертва рассказала, что была поклонницей передачи «Закрытый показ» и написала на электронную почту телеведущего. Гордон стал переписываться с ней, а потом якобы пригласил ее на личную встречу, где предложил выпить. После этого телеведущий «воспользовался ситуацией».

«Скорее девушки пытались изнасиловать его, вешаясь ему на шею, особенно когда он был чуть пьян. Поэтому я скорее поверю в ту историю, что в далеком 2010-м кто-то изнасиловал Гордона, чем наоборот», отметила Катя Гордон.

По ее мнению, телеведущий не способен на подобное преступление, а девушка врет.

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Юрист подчеркнула, что Гордон никогда не был склонен к насилию.