Катя Гордон высказалась о бывшем муже, которого обвинили в изнасиловании подростка

Юрист Екатерина Гордон, которая шесть лет прожила в браке с телеведущим Александром Гордоном, не верит, что он мог изнасиловать 17-летнюю девушку, пишет «СтарХит».
Предполагаемая жертва рассказала, что была поклонницей передачи «Закрытый показ» и написала на электронную почту телеведущего. Гордон стал переписываться с ней, а потом якобы пригласил ее на личную встречу, где предложил выпить. После этого телеведущий «воспользовался ситуацией».
По ее мнению, телеведущий не способен на подобное преступление, а девушка врет.
Юрист подчеркнула, что Гордон никогда не был склонен к насилию.