Катание на коньках и хоккейные матчи в ДС «Олимпийском»: январская программа

Дворец спорта «Олимпийский» приглашает всех любителей активного отдыха посетить январские катания на коньках и хоккейные матчи.

Оздоровительное катание на коньках

С 11 по 12 января у вас есть возможность насладиться оздоровительным катанием на коньках.

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Сеансы:

11 января: 12:30, 17:00 20:15

12 января: 14:30, 15:45, 19:00, 20:15

Хоккейные баталии

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13 января состоится хоккейный матч: команда Рязань-ВДВ встретится с командой Магнитка. Начало в 19:00.

15 и 16 января продолжатся хоккейные сражения. В эти дни на льду встретятся МХК Рязань-ВДВ и МХК Тверичи-СШОР

15 января начало в 19:00. 16 января повторная встреча, также в 19:00.

Не упустите возможность поддержать свои любимые команды и насладиться атмосферой соревнований.