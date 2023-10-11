Касимовского врача-терапевта осудили за фальшивые справки о диспансеризации

В Касимовском районе врач-терапевт признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст.285 УК РФ).

В феврале и марте участковый терапевт попросил медсестер внести ложные данные о прохождении диспансеризации 10 пациентам. Так врач хотел избежать ответственности за невыполнение плана и получить выплаты.

Своими действиями терапевт нарушил права и законные интересы граждан в области охраны здоровья, а также подорвал авторитет медучреждения, пишет следственный комитет Рязанской области.

Суд назначил виновному штраф.