Среда, 11 октября, 2023
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Касимовского врача-терапевта осудили за фальшивые справки о диспансеризации

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Image by Freepik

В Касимовском районе врач-терапевт признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст.285 УК РФ).

В феврале и марте участковый терапевт попросил медсестер внести ложные данные о прохождении диспансеризации 10 пациентам. Так врач хотел избежать ответственности за невыполнение плана и получить выплаты.

Своими действиями терапевт нарушил права и законные интересы граждан в области охраны здоровья, а также подорвал авторитет медучреждения, пишет следственный комитет Рязанской области.

Суд назначил виновному штраф.

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