Пятница, 1 сентября, 2023
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Касимовский врач-терапевт предстанет перед судом за должностное преступление

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Фото: Pxhere

Касимовского врача-терапевта обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Следственный комитет установил, что в феврале-марте 2023 года участковый терапевт сказал медсестрам внести в официальные документы ложные данные о прохождении диспансеризации 10 пациентами. Тем самым врач хотел получить выплаты и скрыть от руководства невыполнение плана по диспансеризации.

Составление фиктивных документов нарушило права и законные интересы граждан в области охраны здоровья и подорвало авторитет медучреждения.     

Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

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