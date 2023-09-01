Касимовский врач-терапевт предстанет перед судом за должностное преступление

Касимовского врача-терапевта обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Следственный комитет установил, что в феврале-марте 2023 года участковый терапевт сказал медсестрам внести в официальные документы ложные данные о прохождении диспансеризации 10 пациентами. Тем самым врач хотел получить выплаты и скрыть от руководства невыполнение плана по диспансеризации.

Составление фиктивных документов нарушило права и законные интересы граждан в области охраны здоровья и подорвало авторитет медучреждения.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.