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Новости Касимова

Касимовский ТЮЗ стал лауреатом фестиваля любительских театров

Анастасия Мериакри

Касимовский ТЮЗ стал одним из лучших на областном фестивале любительских театров «Губернские подмостки». Об этом сообщает телеграм-канал «Типичный Касимов».

Под руководством режиссера Галины Конуркиной театр представил спектакль «Материнское поле» (16+). Жюри присудило театру диплом лауреата. Обойти касимовцев удалось лишь театру «Шанс» из Рязани. Они получили диплом «Гран-При».

Диплом 2 степени получил театр «Аспект» касимовского ДК (режиссер Феликс Романов, спектакль «Темные аллеи»). Специальные призы «за музыкальное решение спектакля», и «за художественное воплощение спектакля» получила Галина Конуркина, «за актерский дебют» — Алла Мытарова, «за исполнение роли Толгонай» — Алла Шефер, «за исполнение роли Николая Алексеевича» — Александр Блохин.

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