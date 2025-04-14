Касимовский ТЮЗ стал лауреатом фестиваля любительских театров

Касимовский ТЮЗ стал одним из лучших на областном фестивале любительских театров «Губернские подмостки». Об этом сообщает телеграм-канал «Типичный Касимов».

Под руководством режиссера Галины Конуркиной театр представил спектакль «Материнское поле» (16+). Жюри присудило театру диплом лауреата. Обойти касимовцев удалось лишь театру «Шанс» из Рязани. Они получили диплом «Гран-При».

Диплом 2 степени получил театр «Аспект» касимовского ДК (режиссер Феликс Романов, спектакль «Темные аллеи»). Специальные призы «за музыкальное решение спектакля», и «за художественное воплощение спектакля» получила Галина Конуркина, «за актерский дебют» — Алла Мытарова, «за исполнение роли Толгонай» — Алла Шефер, «за исполнение роли Николая Алексеевича» — Александр Блохин.