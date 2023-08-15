Касимовский педагог отметила 90-летний юбилей

Во вторник, 15 августа, празднует 90-летний юбилей замечательный, душевный человек и талантливый педагог Зинаида Михайловна Косецкова. 38 лет своего жизненного пути она посвятила учительскому труду, сообщает администрация Касимовского района Рязанской области.

Поздравили юбиляра заместитель главы администрации по социальной политике Эльвира Андрианова и начальник управления образования и молодежной политики Ольга Макарова.

Свою педагогическую деятельность Зинаида Михайловна начала в 1951 году учителем немецкого языка Чаурской сельской школы. Затем более 35 лет проработала в Гусевской школе. Многолетний добросовестный труд педагога отмечен многочисленными наградами, почётными грамотами.

С большим уважением и любовью отзываются о Зинаиде Михайловне её коллеги, родители и многочисленные выпускники.