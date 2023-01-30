Понедельник, 30 января, 2023
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Касимовский депутат заявил страшеклассникам: будет валяться на помойке, стрелять бухло, бычки на улицах

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Депутат Касимовской городской Думы, первый секретарь местного горкома КПРФ Роман Вереин весьма эмоционально закончил встречу со старшеклассниками. Видео депутат выложил на своей странице, также сюжет опубликовал блогер Дмитрий Детинов.

Школьников собрали, чтобы рассказать о преимуществах поступления в Рязанский агротехнологический университет. В конце встречи слово взял Роман Вереин, который решил пообщаться с собравшимися на «понятном» им языке.

Когда через некоторое время кто-то из вас окажется под экономическим плинтусом, на днище социальной жизни, будет валяться на помойке, стрелять бухло, бычки на улицах… Не говорите, что мы вас не собирали, не предупреждали и не ориентировали.

Отметим, что столь откровенные высказывания депутата шокировали не только школьников, находившиеся в зале взрослые также были не в восторге.

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