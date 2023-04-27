Касимовские школьники прошли в финал Рязанской области «Президентских спортивных игр»

В среду, 26 апреля, в Касимове прошёл областной этап всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».
Команды из Касимова, Касимовского и Клепиковского районов состязались в баскетболе 3х3, настольном теннисе и легкоатлетическом многоборье, – пишет издательство «Пресса».
Победу завоевали ученики школы №1 Касимова, второй стала команда Сынтульской школы Касимовского района, третье место досталось школе №1 Клепиков.
Победившая команда будет участвовать в финале «Президентских спортивных игр», который пройдёт в июне в Рязани.
Игрок баскетбольной команды касимовской школы №1 Демьян Лунин рассказал, что лидеры не оставили ни малейшего шанса на победу соперникам.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram