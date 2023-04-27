Касимовские школьники прошли в финал Рязанской области «Президентских спортивных игр»

В среду, 26 апреля, в Касимове прошёл областной этап всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».

Команды из Касимова, Касимовского и Клепиковского районов состязались в баскетболе 3х3, настольном теннисе и легкоатлетическом многоборье, – пишет издательство «Пресса».

Победу завоевали ученики школы №1 Касимова, второй стала команда Сынтульской школы Касимовского района, третье место досталось школе №1 Клепиков.

Победившая команда будет участвовать в финале «Президентских спортивных игр», который пройдёт в июне в Рязани.

Игрок баскетбольной команды касимовской школы №1 Демьян Лунин рассказал, что лидеры не оставили ни малейшего шанса на победу соперникам.

Демьян Лунин: «Игры были интересные. В двух играх мы выиграли со счётом 13:0 и 8:0. Я уже седьмой год занимаюсь баскетболом в секции спортивной школы олимпийского резерва «Лидер» у Романа Анатольевича Породкина»