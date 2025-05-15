«Касимовская ферма» выпустила в бассейны 12 тысяч мальков форели

В селе Гиблицы предприятие ООО «Касимовская ферма», занимающееся разведением рыбы в установке замкнутого водоснабжения, провело первый запуск малька форели. В специально подготовленные бассейны было заселено 12 тысяч рыб, сообщает администрация Касимовского округа Рязанской области.

Проект начал реализовываться в феврале 2025 года. За это время инвесторы установили всё необходимое оборудование и создали оптимальные условия для выращивания рыбы в контролируемой среде.

К 2030 году предприятие планирует выйти на плановую мощность — от 100 до 300 тонн товарной рыбы в год.